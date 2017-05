Al Salone del Libro di Torino, la Regione rende omaggio a Corrado Alvaro

CATANZARO, 20 MAGGIO 2017 - Al Salone Internazionale del Libro di Torino, la Regione Calabria ha reso omaggio alla figura di Corrado Alvaro, scrittore di San Luca e corrispondente da Istanbul per conto de La Stampa di Torino.

L'incontro è stato organizzato dal Tropea Festival Leggere & Scrivere e vi hanno partecipato, tra gli altri, due testimoni della Turchia di oggi: Yavuz Baydar, giornalista esule in Europa per la sua posizione anti Erdogan e Marta Ottaviani, erede spirituale di Alvaro in quanto attuale corrispondente de La Stampa dalla Turchia.

"Come titolo cappello di questo incontro abbiamo scelto 'Calabria, ponte sul Mediterraneo' - dichiara Gilberto Floriani, direttore del Tropea Festival e direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese - Questo titolo non è un caso: la Calabria ha le potenzialità per rivendicare il suo ruolo di collettore delle esperienze culturali che animano le diverse sponde del Mediterraneo e da qui lanciare un'ulteriore ponte: quello verso l'Europa. Questa è una sfida importante per la nostra regione".

Della stessa opinione anche il direttore del Sistema Bibliotecario Lametino, Giacinto Gaetano, che sottolinea: "A Torino c'è curiosità per la Calabria e per quello che la sua cultura sa esprimere. Dobbiamo fare veramente nostro lo slogan del Salone del Libro 'Oltre il confine': continuare l'impegno ad allargare i nostri orizzonti per farci conoscere e meglio e su scala sempre maggiore".

Daniele Basili

immagine da rubbettinonews.it