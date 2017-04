Sopralluogo al San Vito in vista dell’arrivo dell’originale e imponente Notre Dame De Paris, dal 23 al 25 giugno per la prima e unica volta a Cosenza. Ultima tappa in Calabria con il suo grande cast!

COSENZA, 18 APRILE - Effettuato oggi un nuovo sopralluogo allo Stadio San Vito/Marulla in vista dell’arrivo di “Notre Dame de Paris”, l’ormai celeberrima Opera dei Record per la prima e unica volta a Cosenza dal 23 al 25 giugno prossimi, con tre spettacoli serali che avranno inizio alle 21.30.

Il promoter Ruggero Pegna e i suoi tecnici hanno definito il piano di allestimento del gigantesco palcoscenico, che avrà un frontale di oltre quaranta metri e sarà sistemato frontalmente alla Tribuna coperta centrale dello Stadio. Tra palcoscenico e spalti, sarà allocata anche una platea a sedere di circa mille posti, trasformando lo stadio in un vero teatro.



Inoltre, sono stati verificati tutti gli aspetti tecnico-logistici che impegneranno oltre duecento persone tra operai e tecnici per una intera settimana. L’allestimento, infatti, inizierà domenica 18 giugno e proseguirà fino al debutto di venerdì 23 giugno.



Come sottolinea il promoter, sarà la prima e unica volta della rappresentazione dell’originale Notre Dame De Paris con le musiche di Riccardo Cocciante a Cosenza, probabilmente l’ultima tappa in Calabria con il suo imponente allestimento e il grande cast del debutto di ben 15 anni fa: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso), assieme agli oltre 30 ballerini e acrobati.



“Abbiamo volutamente limitato – spiega Pegna – l’uso delle tribune dello stadio alla parte coperta centrale, in modo da garantire a tutti ottime condizioni di visuale e acustica, creando così una sorta di autentico anfiteatro. Fino ad oggi – afferma il promoter - non è stato possibile portare Notre Dame De Paris a Cosenza perché qui non ci sono strutture al chiuso capaci di contenere il suo grande allestimento. Questa è un’occasione davvero imperdibile!”.



I biglietti sono regolarmente in vendita in tutti i punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila, via Marconi 140; Rende: Media World, Metropolis, ecc.). Tutte le informazioni su settori, prezzi, vendita online, sconti ragazzi fino a 12 anni e gruppi di almeno 25 persone, sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it.



Per i biglietti riservati ai gruppi è necessario contattare l’organizzazione al precedente numero oppure all’indirizzo email info@ruggeropegna.it. Notre Dame De Paris è tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo e, oltre alle musiche di Riccardo Cocciante, ha le liriche firmate da Luc Plamondon, adattate in italiano da Pasquale Panella.



Questa eccezionale prima cosentina è realizzata con il Patrocinio e la collaborazione dell’ Assessorato comunale ai Grandi Eventi.