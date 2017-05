Al Sistina serata di grande solidarieta\' Il Cassetto dei ricordi – V Edizione

ROMA, 19 MAGGIO - Lunedì 22 Maggio il Teatro Sistina ospiterà una serata all'insegna della solidarietà. Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco in compagnia della giornalista volto RAI Roberta Ammendola, che presenterà lo spettacolo con interventi rigorosamente dal vivo.

Il ricavato della serata andrà all'Associazione Gabriele Viti.Gabriele era un bambino che ha combattuto il suo male con coraggio per quasi quattro anni. Accanto a lui, tutti. Familiari, amici e medici. Gli stessi che hanno ereditato il suo testamento morale: costruire un 'ospedale dove i bambini si trovassero bene'.Dal 2003 l'associazione di volontariato che porta il suo nome collabora con i principali ospedali di Roma e Provincia. Impegnata nella protezione civile e nel sociale in dieci anni di attività è riuscita ad effettuare circa trenta donazioni. Era il sogno di Gabriele e noi proviamo a trasformarlo in realtà ogni anno aprendo 'Il cassetto dei ricordi'.L'appuntamento è al Teatro Sistina lunedì 22 maggio alle 21. 00.Il ricavato di questa edizione verrà utilizzato per l'acquisto di un macchinario per la visualizzazione del sistema venoso da donare al reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Camillo di Roma.Tra gli ospiti Francesco Pannofino, Paolo Conticini, Michele La Ginestra, Sebastiano Somma in una lettura a due con violino, Maurizio Mattioli, Maria Letizia Gorga accompagnata al piano, Francesco Meoni, la World Spirit Orchestra con Mario Donatone, Antonello Costa, Massimo Corvo, I ragazzi dell'accademia del Sistina, band dal vivo, balletti e la magia di supermagic.Un cameo di Roberto Giacobbo, Adriana Paniterri, Arturo Mariani calciatore paraolimpico che presenteranno il loro libro.Ingresso ad esaurimento posti.Consigliata la prenotazione: invitosistina22@libero.it