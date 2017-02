Al Summer Arena 2017 arriveranno i migliori DJ del mondo per il primo LYD - EDM Festival

Alla Summer Arena di Soverato l’11 e il 12 agosto arriveranno i migliori dj del mondo per il primo LYD – EDM Festival

SOVERATO (CZ), 03 FEBBRAIO - Dopo aver creato un progetto molto ambizioso come quello della Summer Arena a Soverato che nel 2016 ha ospitato l’unico concerto in Italia di Fedez e J-Ax, oltre che Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Salmo e Alborosie, registrando oltre 25mila presenze, la Esse Emme Musica rilancia per il secondo anno e propone una programmazione di grandi e tanti eventi. La prima vera sorpresa dell’estate 2017 alla Summer Arena è il Festival LYD – EDM che si terrà l’11 e il 12 agosto, una produzione unica per l’Italia centro meridionale pensata per gli amanti della electronic dance music.

Partiamo dal nome: LYD è l’acronimo di Live your dream e sarà un festival della musica elettronica con ospiti i migliori dj al mondo che si esibiranno su uno stage mastodontico, con scenografie spettacolari e coreografie mai viste prima.

La prima edizione del LYD – EDM Festival si pone l’obiettivo di ospitare oltre 10mila fan che non mancheranno e arriveranno da tutte le città italiane per celebrare il sano divertimento accompagnati dal suono della musica elettronica.



I primi dj che la Esse Emme Musica è felice di annunciare sono i Vinai, due fratelli bresciani che da anni calcano i palcoscenici dei migliori Festival del mondo come il Tomorrowland, Ultra Music Festival e tanti altri, e nel 2016 sono arrivati alla 37esima posizione di Dj Mag Top 100.



Oltre ai due fratelli Vinai, sul palco del LYD – EDM Festival ci saranno i Delayers che si presentano a Soverato forti della loro collaborazione con Nari&Milani e Tiesto; ci saranno anche Lush & Simon che sono stati definiti i nuovi talenti dell’EDM, supportati dai migliori dj producer di tutto il mondo come Hardwell, Davide Guetta, Martin Garrix, Tiesto e Alesso.



Questi sono i solo i primi nomi ad essere ufficializzati, tanti altri saranno svelati nelle prossime settimane.

Nel frattempo, lunedì 6 febbraio, a partire dalla ore 10.00, saranno messi in vendita a un prezzo scontatissimo gli “Early bird ticket”, a un costo di 34.50 euro e potranno essere acquistati in presale fino al 13 febbraio, entro le ore 10.00, solo ed esclusivamente online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it.

Dal 13 febbraio partirà la general sale online e in tutti i punti vendita del circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, l’Early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino ad esaurimento disponibilità.

Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato? Stay tuned and Live Your Dream!

Per maggiori informazioni:

www.summerarena.it

www.essemmemusica.it

0961.748016