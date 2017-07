Al \'Telesio\'! Un gruppo di ex studenti 50 anni fa conseguirono il diploma (Foto)

Dopo 50 anni tornano al 'Telesio'! Un gruppo di ex studenti hanno fatto visita alla loro scuola dove 50 anni fa conseguirono il diploma

COSENZA 10LUGLIO - Lo scorso 8 luglio il Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza ha ricevuto la straordinaria, quanto piacevole, visita di una classe di studenti che hanno voluto festeggiare nella scuola che li formò e li preparò alla vita, il 50° anniversario della loro maturità. Gli ex studenti sono arrivati a scuola verso le 10.30 ed hanno avuto modo di visitare i bellissimi locali della loro cara scuola, passando dalle aule padiglione A (non impegnate dagli esami di maturità di questi giorni), visitando poi i moderni laboratori scientifici ed informatici, l'infermeria, la meravigliosa biblioteca, la palestra e l'aula Misasi.

Gli ex studenti, oggi tutti affermati professionisti, sono stati accompagnati nel loro percorso dei ricordi da un gruppo di docenti e dal personale ATA e la visita si è svolta sotto la supervisione della prof.ssa Rosaria Oranges.Gli ospiti sono stati accolti dalla vice-preside, prof.ssa Rosanna Gallucci, poiché il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni era impegnato fuori sede in qualità di presidente di commissione per gli esami di maturità.La prof.ssa Gallucci ha, quindi, offerto un aperitivo allestito per l'occasione nell'area bar della scuola. E la prof.ssa Concetta Mastrangelo, con un gruppo di studenti, ha organizzato un ottimo servizio foto/video per documentare l'evento.Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico 'Telesio, ing. Antonio Iaconianni, ha così commentato: «Si è trattato di un evento bello e che sinceramente mi ha commosso. Vedere quanto queste persone siano attaccate al nostro Telesio è edificante e per noi tutti motivo di orgoglio. Il Telesio, mi si lasci passare il termine, è ormai un brand che è sinonimo di cultura e di formazione per tutto il meridione d'Italia, è un brand che diverse generazioni di calabresi hanno impresso nel loro cuore.La presenza di questi nostri ex studenti - ha continuato il Dirigente - spero che sia anche monito ed esempio per tutti i nostri studenti di oggi, affinché possano trovare in questi loro ex compagni, oggi affermati professionisti in diversi settori della società, dei modelli di impegno da seguire. Infine, questa piacevole visita - ha concluso Iaconianni - vuole essere motivo di riflessione per quanti sono quotidianamente impegnati nel lavoro nel mondo scuola, dai docenti al personale ATA: la scuola è un momento fondamentale nella vita di ognuno e l'azione sinergica di tutti gli operatori risulta, quindi, essere strumento prezioso a disposizione dei discenti in grado di sviluppare una capacità conoscitiva personale e di conseguenza un’ applicazione pienamente consapevole delle strategie e dei comportamenti necessari per un efficace processo di apprendimento e di formazione che preparerà alla vita. Appuntamento allora a tutti, fra 50 anni, per festeggiare con gli ottimi studenti che quest'anno conseguiranno il diploma presso il nostro Telesio!»