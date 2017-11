Al Torchio di Milazzo di scena Ragazza e Ragazzo dell\'anno e Little Babies Italia (Foto)

La moda illumina una fredda sera di novembre. Al Torchio di Milazzo di scena Ragazza e Ragazzo dell’Anno e Little Babies Italia

MILAZZO (ME), 28 NOVEMBRE - Venticinque ragazzi e venti bambini hanno illuminato la seconda selezione dei concorsi Ragazza e Ragazzo dell’Anno e Little Babies Italia.



La manifestazione si è svolta al Ristorante-Pizzeria “Al Torchio” di Milazzo di Francesco Scarcella e ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.

A presentare l’evento il conduttore storico Francesco Anania, coadiuvato dalle coreografe Mara Italiano, Monica Motta e Gabriella Bisignano.Tanti gli ospiti tra cui una buona rappresentanza dell’albo: Matilde Mendolia (Ragazza dell’Anno 2010), Roberta Cardullo e Santino Caliri (Ragazzi dell’Anno 2015), Monica Motta (Ragazza dell’Anno 2016), Lidia Patanè e Lillo Di Pietro (Ragazzi dell’Anno 2017), Bruno Munafò (Little Babies Italia 2016), Giulia Genovese e Miro Iannello (Little Babies Italia 2017).Bravissimi i cantanti Marzia Mazzeo e Kevin Di Paola e i ballerini della scuola Art Club di Santa Lucia del Mela diretta da Rossana e Marika Bartolone.Durante la serata modaiola sono stati presentati dei meravigliosi capi del negozio “Immagine” che si trova a Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I.Per l’occasione hanno sfilato: Lidia Patanè, Lillo Di Pietro, Dalila Lanza, Giulia Impalà, Michela Salvadore, Chiara Impalà, Giulia Genovese e Miro Iannello.La giuria formata dal giornalista Salvatore Bucolo, dalla consulente d’Immagine Giusi Marcellini e dalla Ragazza dell’Anno 2010 Matilde Mendolia, senza non poche difficoltà, alla fine ha stilato le classifiche.Per Ragazza e Ragazzo dell’Anno vanno in finale Federica Spadaro di Spadafora con il titolo Ragazza dell’Anno On Air Radio Milazzo e lo statuario Massimo Calderone di Santa Lucia del Mela con il titolo Ragazzo dell’Anno Viso TV – AM.Ad essere premiate anche Michela Giordano di Rometta (Ragazza dell’Anno Eleganza – Sartoria Mobilia Olivarella), Chiara Lipari di San Filippo del Mela (Ragazza dell’Anno DOP), Maria Tindara Azzarello di Spadafora (Ragazza dell’Anno Immagine), Ambra Squillace (Ragazza dell’Anno The People – Il Vicolo del Pane Barcellona) e a ricevere la wild card sono state Lucrezia Sottile di Castroreale e Martina Occhino di Rometta.Tra i ragazzi Donato Bologna di Marsala (Ragazzo dell’Anno AS Supermercato di Cattafi) e le wild card sono state assegnate a Jeferson Fiumara, Bruno Brunafò e Simone Pantè di Barcellona Pozzo di Gotto.Tra i bambini affermazione di Chiara Rizzo di Santa Lucia del Mela nella categoria Canto e di Luca Sindoni di Milazzo nella categoria Musica.Per la categoria Moda vanno in finale Francesca Gaetani di Barcellona Pozzo di Gotto (LBI Viso TV – AM), e Domenico Signorino (di Terme Vigliatore (LBI Dop).In premiazione anche Lidia Coglitore di Messina (LBI On Air – Radio Milazzo), Dara Gitto di Barcellona Pozzo di Gotto (LBI The People – Il vicolo del pane Barcellona), Paola Meduri di Messina (LBI Immagine) e Filippo Miano (LBI A…Pallissima – Gemelli Auto Barcellona).Al termine della serata tanta soddisfazione per gli organizzatori già a lavoro per le selezioni di dicembre dove tutti possono partecipare chiamando la segreteria dei concorsi al n° di cell. 339 8254709.

Notizia segnalata da (Francesco Anania)