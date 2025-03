Al via .atonAcademy, il lavoro del futuro è il tech sales

Le stime: in UE serviranno 20 milioni di professionisti ICT entro il 2030, il mercato del tech in Italia vale quasi 80 miliardi ma mancano adeguate figure professionali. Aperta la ricerca di appassionati del settore tech con propensione alla vendita. Per tutti un percorso formativo gratuito e per i più meritevoli la possibilità di assunzione. Il CEO Giorgio De Nardi: “L'umanesimo guida da sempre la visione positiva del futuro di Aton, la nostra accademia è una bottega rinascimentale innovativa che prepara i professionisti di domani”

Il settore digitale continua la sua corsa, tuttavia le aziende si scontrano con una carenza di candidati, in particolare in ruoli strategici come il Tech Sales e il Business Development, figure chiave per l’espansione e il posizionamento sul mercato. Per rispondere a questa esigenza, Aton – tech company trevigiana che affianca le aziende nella trasformazione digitale sostenibile delle vendite omnichannel, dei processi di tracciabilità e supply chain – lancia la terza edizione di .atonAcademy, un programma di formazione gratuito con concreta opportunità di assunzione, per chiunque sia interessato a costruire o accelerare una carriera nel mondo del Tech Sales e del Business Development.



Il Tech Sales, in Aton, si occupa dello sviluppo del business cercando nuove opportunità, lavora su progetti innovativi, collabora con grandi clienti nazionali e internazionali ed è il punto di riferimento per la loro crescita. Il Business Development guida l’espansione aziendale, lavora in sinergia con il Tech Sales nella generazione di nuove opportunità, sviluppa strategie di marketing e costruisce relazioni strategiche.

La richiesta di Tech Sales e Business Development continuerà a crescere nei prossimi anni, trainata dalla trasformazione digitale e dalla necessità delle aziende di posizionarsi in un mercato sempre più competitivo. Chi investe oggi in queste competenze avrà un vantaggio concreto nelle professioni del futuro.

Stando al recente report di World Economic Forum, entro il 2030, il 50% delle professioni richiederà competenze digitali avanzate, aumentando la richiesta di esperti in vendite tech B2B, strategie commerciali e sviluppo di nuovi mercati. Ma esiste un gap di personale: secondo le analisi della Commissione Europa, l’UE punta a raggiungere 20 milioni di specialisti ICT entro il 2030 e si prevede che il numero effettivo sarà solo 12 milioni, evidenziando una forte carenza di figure specializzate come Tech Sales e Business Development. Facendo focus sul mercato italiano, il settore digitale in Italia ha superato i 78,7 miliardi di euro (fonte: Rapporto di Anitec Assinform - Il digitale in Italia 2024), con una crescita del 2,1% nel 2023 e previsioni di ulteriore espansione.

Questa evoluzione porta le aziende a investire sempre più in capacità relazionali, vendite complesse e strategie di crescita B2B. E saranno appunto queste le figure professionali al centro della terza .atonAcademy, battezzata “Masterclass Tech Sales & Business Development”. Il progetto torna con un nuovo percorso formativo gratuito, in collaborazione con Guilds42, associazione no profit di promozione sociale che disegna percorsi di formazione digitale.

Per la prima volta, .atonAcademy affianca ai suoi “maestri d’arte” due coach professionali esterni, offrendo ai partecipanti un supporto esclusivo nello sviluppo delle competenze trasversali. Gaspare Civiero, fondatore e amministratore di Delivera e creatore di “Sales Excellence Podcast” porterà in .atonAcademy le migliori best practice su negoziazione e sales strategy. Moira Casonatto, executive coach certificata in business e life coaching, aiuterà le persone ad accedere alle proprie risorse ed interpretare al meglio il proprio ruolo professionale.

Il progetto .atonAcademy si ispira al modello rinascimentale delle botteghe dei maestri d’arte e offre una combinazione unica di formazione, affiancamento ed esperienza in azienda. Nel corso della prima edizione di .atonAcademy sono state rilasciate 750 certificazioni a 270 partecipanti. Nella seconda edizione dell’Academy, dedicata all’User Support Internazionale, realizzata lo scorso anno tra maggio e giugno, le certificazioni sono salite a 1.340, gli iscritti erano più di 500.

“Registriamo sempre più interesse per la nostra azienda” dichiara il CEO, Giorgio De Nardi. “La conferma arriva dal numero di curriculum che ci vengono inviati, solo quest’anno quasi tremila. Il nostro modo di fare impresa e di porci al mondo del lavoro è quello di una Società Benefit e B Corp, che opera nell’ottica di migliorare l’ecosistema in cui vive, sia dal punto di vista economico che sociale. Iniziative come queste vanno nella direzione di formare le persone che si rivolgono a noi, puntando sulle competenze strategiche che saranno fondamentali per avere successo sul mercato”.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo terzo percorso formativo, dopo due edizioni che si sono concluse con l’assunzione di 7 nuovi collaboratori”, spiega il chief people and culture officer di Aton, Stefano Negroni. Ci siamo ispirati alla bottega rinascimentale dove i professionisti del settore affiancano e formano i nuovi Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci dell’IT. Forniamo le competenze più ricercate sul mercato. Per noi è importante dal punto di vista etico e sociale, ma non solo: ci permette di trovare anche le figure professionali da inserire nella nostra azienda con un processo di selezione basato solo sul merito”.

Informazioni più dettagliate sulla .atonAcademy e sul percorso "Masterclass Tech Sales & Business Development ", sono disponibili sul sito https://aton.com/atonacademy.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

.ATONACADEMY "MASTERCLASS TECH SALES & BUSINESS DEVELOPMENT "

Il nuovo percorso formativo di .atonAcademy per diventare Tech Sales o Business Development si svolge in modalità online da remoto e ha una durata complessiva di 9 settimane.

Si tratta di un percorso formativo gratuito e aperto a tutti (senza limiti d’età, background o residenza) ispirato al modello delle botteghe rinascimentali, per attrarre giovani e professionisti. Il percorso è progettato per essere accessibile anche a chi già lavora, offrendo sessioni di formazione online serali. Non è solo un corso didattico, c’è la possibilità concreta di assunzione: alla fine infatti i partecipanti più meritevoli potranno ricevere un’offerta di lavoro in Aton.

Il percorso che unisce formazione teorica, pratica sul campo e mentorship, è strutturato in 3 fasi:

FASE 1 | 18 marzo – 6 aprile



Certificazioni di Eccellenza

Sono previsti dei moduli formativi online, per acquisire le basi dei ruoli Tech Sales e Business Development, da concludere entro il 6 aprile.

Al termine del percorso a ciascun partecipante verranno rilasciate certificazioni e un attestato Aton per arricchire il proprio CV.



FASE 2 | 15 aprile – 30 maggio



Esperienza aziendale “La Bottega”

I candidati che supereranno con successo la prima fase di formazione e il test di selezione potranno accedere alla “Bottega virtuale”. Sei settimane di formazione pratica aziendale, con sessioni online serali, permettendo anche a chi lavora di partecipare.

I partecipanti lavoreranno su progetti reali guidati dai professionisti (maestri d’arte) Aton ed esperti del settore in qualità di Professional Coach, sviluppando competenze come sales strategy, direct marketing e gestione efficace delle relazioni commerciali.

Durante la Bottega, i partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare entrambi i ruoli, Tech Sales e Business Development, per capire quale sia più in linea con le proprie attitudini.



FASE 3 | dal 30 maggio in poi



Visita in azienda e opportunità di assunzione

Al termine dell’esperienza in Bottega i candidati saranno invitati a presentare il progetto di persona presso la sede Aton. Un’occasione per visitare l’azienda, incontrare i maestri d’arte e i compagni di questo percorso e partecipare a colloqui con la possibilità di ottenere un contratto di lavoro in Aton, anche in full remote.



Biografie Professional Coach



Gaspare Civiero è fondatore e amministratore di Delivera, società di consulenza specializzata nel miglioramento strategico, organizzativo e tecnologico, del processo commerciale e marketing. Prima della creazione di Delivera, Gaspare ha dapprima conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale e successivamente costruito una carriera manageriale ricoprendo varie posizioni a responsabilità crescente all'interno di aziende di dimensioni e settori diversi, sia in Italia che all'estero. Le esperienze più rilevanti tra quelle ricoperte da Gaspare nelle diverse fasi della sua carriera sono state in KPMG, Unox, Oracle, Forgital e Cerved.

Moira Casonatto è consulente, manager, Business e Life Coach certificata. Laureata in Economia e Commercio, conta una significativa esperienza decennale nei settori Supply Chain e Lean Manufacturing. Specializzata nella progettazione di percorsi formativi personalizzati, affianca aziende e professionisti nella crescita personale e professionale. Promuove un approccio strategico, puntando alla valorizzazione delle persone e allo sviluppo del loro potenziale. Appassionata di triathlon, infonde nel lavoro costanza e determinazione, accompagnando persone e team verso il raggiungimento degli obiettivi.





LA STORIA DI ATON

Aton leader in Italia nei servizi e soluzioni per l’innovazione e trasformazione digitale delle imprese, con headquarter a Villorba, nel Trevigiano, operativa nel settore dei servizi digitali e informatici per le imprese. Sviluppa soluzioni per la trasformazione digitale sostenibile delle vendite omnichannel e dei processi di tracciabilità e supply chain aziendale. Offre servizi di supporto internazionali in quattordici lingue e copertura h24, 365 giorni all’anno.

Fondata da Giorgio De Nardi nel 1988, la sua missione è crescere insieme all’ecosistema di collaboratori, clienti, partner, ambiente e comunità, realizzando profitti etici e sostenibili in tutto il mondo.

Il Gruppo Aton, composto anche dalle aziende “Blue Mobility” (soluzioni IT per la logistica e la rete vendita delle pmi) e “Aton AllSpark Iberica” (joint venture spagnola di Aton e Allspark, azienda IT specializzata nel mercato fashion retail), nel 2024 ha chiuso il fatturato in crescita (+3%) a 23,3 milioni di euro. A partire da gennaio 2025 è entrata a far parte del Gruppo Aton anche Teksmar, azienda IT con focus nel retail.

Oggi il Gruppo occupa 270 persone che lavorano per 750 clienti in tutto il mondo che operano principalmente in questi settori: 39% nell’industria dei beni di largo consumo (tra i clienti citiamo Granarolo, Segafredo, GranTerre); 42% nella grande distribuzione organizzata e nel fashion (Aspiag, Unicomm,Bata, Salewa, Gant); 19% nel mondo dell’energia (SHV, Liquigas, Univergas).

Dal 2018 Aton è certificata Great Place to Work. Nel 2021 è diventata Società Benefit e ha integrato nel proprio statuto obiettivi sociali (people), ambientali (planet) oltre che economici (prosperity). Nel 2023 è entrata a far parte della community mondiale delle aziende certificate B Corp che si impegnano in un percorso di miglioramento continuo nella sostenibilità del loro business. L’azienda presenta ogni anno un report di impatto.

La visione strategica dell’azienda nasce dal fondatore e CEO Giorgio De Nardi, affiancato dal board, l’organo collegiale di gestione, composto dagli executive team leader delle funzioni aziendali e da un consulente esterno: ambito finanziario con Tania Zanatta; vendite Gianluca Palmisano; persone e cultura aziendale Stefano Negroni; prevendita e sviluppo del business Giovanni Bonamigo; industria del software .one Piero Pescangegno; progetti di integrazione Giovanni Pozzobon; servizi di assistenza Marco Arrigoni; coach del personale Moira Casonatto.

Il business si sviluppa attraverso consulenza, servizi e la piattaforma software .one, offerta in modalità SaaS (Solution as a Service). Le app di Aton, integrate in .one e sviluppate da un team interno di 35 sviluppatori, coprono tutti i canali di vendita – dai negozi fisici al dettaglio e all’ingrosso all’e-commerce B2B e B2C, fino alle reti vendita – garantendo anche la tracciabilità dei prodotti.

L’azienda propone software e servizi di gestione dei processi legati alle vendite, con particolare attenzione ai canali di distribuzione: dall’e-commerce al punto vendita fisico, passando per Sales Force Automation, CRM e relazione con i clienti. Sul fronte della supply chain Aton mette a disposizione software e servizi per il monitoraggio e la gestione dei prodotti nel loro ciclo di vita, garantendone la tracciabilità grazie alla tecnologia RFID: soluzioni di track&trace adottate anche in contesti delicati, come ad esempio nelle missioni di pace internazionali grazie a collaborazioni strategiche con organizzazioni intergovernative a carattere mondiale.

Un team in continua crescita di 150 professionisti del software realizza progetti per i clienti tramite analisi, consulenza e disegno di soluzioni, integrazione dati, project e service management, governo da remoto di software e hardware con piattaforme di enterprise mobility management, affiancamento sul campo e formazione, supporto multilingua a utenti e sistemi software e hardware.

Con le attività di assistenza tecnica hardware, Aton opera in ottica green contribuendo all’allungamento del ciclo di vita di un parco di decine di migliaia di dispositivi in un’ottica di economia circolare, riducendo la quantità di rifiuti tecnologici.