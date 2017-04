Al via il corso "pattugliatore scelto" per il 18° corso "Lealta'" [Foto]

Al via il corso “pattugliatore scelto” per il 18° corso “lealta’” Scuola sottufficiali dell’esercito in addestramento

VITERBO, 24 APRILE - Ha avuto inizio, nella mattinata odierna, il corso “pattugliatore scelto” per gli Allievi Marescialli del 18° corso “Lealtà”, che si svolgerà, nelle prossime sei settimane, presso la Scuola di Fanteria in Cesano di Roma.

Il corso si svilupperà in tre differenti moduli addestrativi: il primo consentirà agli Allievi di acquisire la capacità di movimento e combattimento individuale in ambiente montano e collinare, con svolgimento di attività di orienteering diurna e notturna; nel secondo, sviluppato nella Palestra d’Ardimento, i giovani affronteranno le prove di salto su telo tondo e prenderanno padronanza delle tecniche di discesa in corda doppia, arrampicata, ponti aerei e superamento di ostacoli naturali; nel terzo, infine, i frequentatori saranno addestrati a muovere e combattere seguendo le tecniche della Pattuglia da Combattimento.



Questa fase dell’iter formativo dei futuri Comandanti di Plotone culminerà nell’esercitazione continuativa “Orsa Maggiore”, che si svolgerà nelle aree comprese fra le località di Monte Romano, Tolfa, Santa Severa, Furbara, Cesano, Formello e Campagnano, e sarà essenziale per dotare gli Allievi della capacità di pianificare e condurre operazioni continuative in condizione di stress fisico e psicologico, sviluppando doti di autonomia decisionale, autostima e lavoro di gruppo.



La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha il compito di formare i Marescialli Comandanti di plotone e Marescialli qualificati Infermieri Professionali. L’iter formativo si sviluppa coniugando una didattica di livello universitario con un’intensa attività ginnico-sportiva unitamente a un impegnativo programma di attività militari, teoriche e pratiche, svolte in sede, in aree e strutture addestrative sul territorio nazionale.