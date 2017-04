Al via la prevendita per il colossal "Francesco De Paula L'opera" Palacalafiore di Reggio Calabria

Al via la prevendita per il colossal “Francesco De Paula l’opera”, sulla vita e i miracoli di San Francesco di Paola, in prima assoluta il 24 e 25 novembre al Palacalafiore di Reggio C.

REGGIO CALABRIA 20 APRILE - Il nuovo allestimento per Palasport di “Francesco de Paula l’Opera”, la grande Opera Musicale sulla vita di San Francesco di Paola, sarà presentato in Prima Assoluta il 24 e 25 novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con spettacoli mattutini alle ore 10.30 per le scuole e serali alle ore 21.00 per tutti.

Dopo aver presentato nell’ultimo anno al Palacalafiore le tre grandi Opere originali “I Promessi Sposi”, “Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo” e “Notre Dame De Paris”, che hanno totalizzato in tutto circa cinquantamila spettatori, il promoter Ruggero Pegna ha annunciato la conferma di questo nuovo colossal musicale, con musiche e testi del compositore e direttore d’orchestra Francesco Perri, coprodotto insieme ad “Apois di Selene e Giada Falcone”.Da domani i biglietti saranno disponibili online al sito www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’Art, New Taxi e Media World). Per gli spettacoli mattutini a prezzo ridottissimo, per i gruppi dei serali e per i disabili, bisognerà contattare direttamente gli uffici della Show Net al numero telefonico 0968441888.La straordinaria vita di San Francesco di Paola, santo tra i più amati in tutto il mondo, sarà portata in scena da un grande cast di oltre cinquanta elementi tra attori, cantanti, ballerini e comparse, tra cui i personaggi principali: Renato Campese (Francesco adulto), Federico Veltri (Francesco giovane), Lalo Cibelli (il Diavolo), Francesco Castiglione (padre Paolo Rendace), Annalisa Sprovieri (la mamma di San Francesco), Daniele Derogatis (fra' Nicola), Caterina Misasi (Brigida, sorella di San Francesco), Chiara Ricca (l’Angelo), Alessandro Castriota Scanderbeg (re Ferrante), Davide Carpino (frà Angelo) e Mirko Iaquinta (fra' Giovanni). Le coreografie sono di Giuseppe Ferraro, mentre la regia è di Marco Simeoli, che ha firmato numerosi grandi successi teatrali e televisivi. Imponente l’allestimento scenografico, che si avvarrà di modernissime soluzioni tecnologiche ed effetti 3D, con l’ausilio di speciali schermi e proiezioni, e sarà coordinato da Lucio Mazzoli, tra i maggiori esperti del genere.Una suggestiva epopea musicale per conoscere il messaggio del Santo della Calabria, dalla sua nascita avvolta in un’aura soprannaturale nella piccola e assolata Paola, alla scelta dei suoi genitori di instradarlo alla vita religiosa e alla sua giovane vocazione eremitica, fino alla fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione paolana, detta anche Ordine dei Minimi. Il racconto scorre tra aneddoti agiografici ed eventi prodigiosi che resero grande “il frate eremita” agli occhi dei fedeli. Il testo di Francesco Perri, con la magistrale regia di Simeoli, sceglie di raccontare con sguardo laico Francesco “uomo moderno”, la sua eterna lotta per vincere la “tentazione”. Il diavolo, interpretato dal bravissimo Lalo Cibelli (il Virgilio della “Divina Commedia”), nell’opera di Perri è presente fin dalle prime battute.Francesco resiste e fonda la sua vita sulla continua ricerca del Signore, nello spirito della “minimezza” da cui scaturisce l’amore e la carità verso il prossimo. Uno spettacolo che, già dalle prime prove generali teatrali senza i nuovi accorgimenti scenografici che debutteranno al Palacalafiore di Reggio, emoziona fino alla commozione. L’opera di Perri si discosta dalla tradizione del genere lirico e tenta coraggiosamente di esplorare nuovi linguaggi e commistioni. Il risultato è efficace, musicalmente interessante. Arie godibili seguite da ben costruiti recitativi sospesi.Un’opera “Pop” che raggiunge l’obiettivo di diffondere la figura di San Francesco di Paola e, al contempo, offrire una sontuoso e straordinario spettacolo di grande impatto visivo, affidato ad un cast di talentuosi interpreti. Protagonista, assoluto, l’intenso Renato Campese. A vestire i panni del fraticello eremita da giovane è, invece, il bravo tenore Federico Veltri. Completano il cast: Caterina Misasi (tra i protagonisti della fiction “Centovetrine” e della serie “Un medico in famiglia”), Francesco Castiglione (ha al suo attivo “Le tre rose di Eva”, “Un passo dal cielo”, “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo 10”), Annalisa Sprovieri, Daniele Derogatis, Vito Aquino, Andrea Solano, Francesca Lazzaro, Mirko Iaquinta, Davide Carpino, Alessandro CastriotaScanderbeg, Chiara Ricca, Fedele Forestiero e Alessandro Stancato. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e al sito internet www.ruggeropegna.it e www.francescodepaulalopera.com.

Informazioni utili:

Settori e prezzi (ragazzi sconto del 20%): Platea numerata € 40 (ridotto 5/12 anni € 32); Tribuna bassa € 35 (ridotto 5/12 anni € 28); Tribuna alta centrale € 30 (ridotto 5/12 anni € 24); Curva € 25 (ridotto 5/12 anni € 20); Tribuna laterale alta € 20 (ridotto 5/12 anni € 16).

Prezzi Gruppi (sconto del 15%): Platea numerata € 34; Tribuna bassa € 30; Tribuna alta centrale € 25,50, Curva € 21; Tribuna laterale alta € 17.

Prezzo SCUOLE (spettacoli ore 10.30): € 13.00 (docenti accompagnatori e accompagnatori disabili ingresso gratuito)



