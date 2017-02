Al via la quinta edizione di Miss Europe Continental (Foto)

SPOLETO, 05 FEBBRAIO - Al via la 5° edizione di Miss Europe Continental, il grande concorso internazionale di bellezza e talento. Dal successo ottenuto lo scorso anno che ha visto il teatro Menotti sede della finale europea, il patron Alberto Cerqua, scalda i motori per un’edizione ancora più ricca e scintillante.

Dopo la pubblicazione sulle sue pagine social delle immagini riguardanti la finale e in attesa di presentare le molteplici novità di quest’anno all’insegna della moda e dello spettacolo di qualità, a grande richiesta torna l’Umbria a fare da sfondo di uno shooting fotografico. Spoleto, e precisamente Palazzo Collicola è stato il testimone del connubio dove arte, moda e bellezza si intersecano.Lunedi 23 gennaio, tra gli arredi del Salone Gentilizio del Piano Nobile, la Miss Europe Continental 2016, Anna Semenkova, e la vincitrice della fascia sponsor “Sandro del Frate e Antonello Elisei”, Michela Motoc, sotto la supervisione del patron Alberto Cerqua, hanno indossato, in questo contesto, le creazioni dello stilista Massimo Fiordiponti. Le linee fluide, i colori decisi e i tagli sapienti che caratterizzano lo stile dei suoi eleganti abiti, sono arricchiti di quei particolari che rendono la "mise" unica e delicata che ben si amalgama alle sale del Palazzo Collicola.Le acconciature, realizzate dal team di professionisti Hair Style Sandro del Frate e Antonello Elisei, sono state impreziosite da loro creazioni ad opera d’arte e realizzate appositamente per questa giornata. “Con la realizzazione di questo progetto fotografico, vogliamo creare una nuova immagine al nostro salone. Un’impronta all’insegna di cultura, arte e bellezza” dice Sandro Del Frate.Seguendo sempre il tema dell’arte, è da notare Il trucco delicato e curato delle miss. Il make-up, così come la pittura e la scultura, è una vera e propria arte. Un'arte democratica, che può essere utilizzata in modo minimalistico per la quotidianità, ma che può arrivare a diventare un vero e proprio capolavoro quando viene ideato da make-up artist creativi e talentuosi quale Maria D'Avino del Team Alessandro Cerciello Accademy.