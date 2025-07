Al via la terza edizione di “Itinerari dell’identità”: escursioni, eventi, esperienze… emozioni

Tempo di lettura: ~4 min

Si rinnova l’appuntamento con “Itinerari dell’identità”: escursioni, eventi, esperienze… emozioni, l’iniziativa promossa dal Sistema Rete Museale Iblei, ente gestore dell’Ecomuseo degli Iblei, presieduto dal naturalista ed etnoantropologo Paolino Uccello e diretto da Cetty Bruno. Giunto alla terza edizione, il progetto, che prevede una programmazione turistica responsabile del territorio, coinvolge tanti Comuni aderenti all’Ecomuseo degli Iblei.

Il fitto programma di eventi si sviluppa dal 21 giugno al 21 settembre, in sinergia con i Comuni di Avola, Siracusa, Buccheri, Cassaro, Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero e Sortino e si avvale del supporto scientifico della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, del patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, della competenza delle Guide ambientali escursionistiche associate ad Assoguide, e delle giovani guide preparate dai formatori del Sistema Museale nell’ambito del corso di formazione per guida ambientale ed escursionistica, con specializzazione in etnoantropologia.

«Il progetto, infatti – spiega Paolino Uccello - parte dalla consapevolezza che l’ecomuseo debba inglobare e valorizzare l’ambiente, imprescindibile contesto di vita delle comunità, in tutti i suoi aspetti, paesaggio naturale, culturale, rurale e urbano, svolgendo attività d’interpretazione ambientale e culturale, attraverso una fruizione consapevole e non invasiva, per gli ospiti e per gli abitanti stessi».

Aggiunge Cetty Bruno, direttore tecnico del progetto: «Si mette in campo un modello innovativo di prodotto turistico, che punta sull’elemento identitario comune a tutti i siti naturalistici, archeologici e museali che fanno parte della Rete Museale degli Iblei, che gestisce l’omonimo Ecomuseo, che diventa così uno strumento culturale al servizio del territorio».

Le attività programmate per il mese di luglio, cui seguiranno successive proposte a cadenza mensile anche nei mesi di destagionalizzazione, si basano su un approccio multisensoriale, che pone al centro le esigenze del fruitore, tramite attività esperienziali e immersive legate alle tradizioni locali, alle colture e alla cultura identitaria degli Iblei: la filatura della mozzarella, la pittura del carretto, la tessitura dei filati, la costruzione di un pupo, la degustazione del rum da canna da zucchero locale, la scultura della pietra del barocco, la realizzazione delle n’figghiulate e scacciate canicattinesi e dei cavateddi floridiani, trekking e archeotrekking in siti archeologici sconosciuti e immersi nella fitta vegetazione delle riserve di Pantalica, Cavagrande e Vendicari, visite dei centri storici, spettacoli di cantastorie siciliani, eventi in barca ed escursioni in veliero, nonché esperienze di ascolto immersivo nei boschi, nelle aree marine protette, tra albe, tramonti ed emozioni collettive da vivere e condividere. Il programma è promosso nel sito istituzionale www.ecomuseoiblei.it (che, tra l’altro, è stato rinnovato e tra pochi giorni sarà on line nella nuova veste), nelle pagine Fb (Ecomuseo degli Iblei) e Instagram (Ecomuseo degli Iblei).

A oggi i musei e i siti aderenti al Sistema Rete sono i seguenti: P.A.N. Parco archeologico Naturalistico, Avola Antica; Museo della mandorla, via La Pira – Avola; Museo degli antichi mestieri, via G. Matteotti, 1 - Buccheri; Museo visivo dell'Altipiano Ibleo, via Umberto – Cassaro; Museo Tempo, via A. De Pretis,18 - Canicattini Bagni; Museo parrocchiale “Casa della memoria, R.co Paravizzini, 12 – Ferla; Museo etnografico N. Bruno, P.zza Umberto I, 27 – Floridia; Pirrera Sant’Antonio, Contrada Pianazzo – Melilli; M.A.T. Museo antropologico di Testa dell’Acqua – C.da Mezzo Gregorio – Noto; Museo dell’olio Fattoria Ciuppa Tasca, Contrada Baroni – Noto; Forte Spagnolo dell’Isola di Capo Passero – Portopalo di Capo Passero; Museo Naturalistico “Wunderkammer”, via San Pietro, 1 – Siracusa; Museo del Mare, Foro Vittorio Emanuele – Siracusa; Museo del Cinema, Piazzetta dei Cavalieri di Malta – Siracusa; Laboratorio etnologico San Paolo, S. St. 124 per Palazzolo – Solarino; Antiquarium del medioevo sortinese, via Carmine 1/3 – Sortino; Museo dell'Opera dei pupi, via Resistenza – Sortino; Casa dei Nonni Museo dell'apicoltura, via Principe di Piemonte, 63 – Sortino; Museo del carretto Rio, via Savoia, 64 – Sortino.