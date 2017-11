Al via lo sciopero nazionale dei taxi. Auto bianche ferme fino alle 22

ROMA, 21 NOVEMBRE 2017 - Dalle 8 alle 22 di oggi, braccia incrociate per i tassisti di tutta Italia. La giornata di sciopero nazionale è stata confermata dalle sigle sindacali dopo che l'incontro di ieri al ministero dei Trasporti che non ha dato l'esito sperato.

Per i tassisti, le misure adottate dal governo hanno deregolamentato il servizio pubblico, aprendo il mercato alle multinazionali e favorendo concorrenti come Uber. Inoltre, hanno bollato come "irricevibili" le proposte avanzate, in particolare quelle sulla territorialità e il rientro in rimessa per gli ncc.

"L'obiettivo che il governo intende raggiungere - replica il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini - è regolare il mercato perché i servizi resi ai cittadini siano più efficienti e più adeguati alla domanda. E' nostra intenzione perseguire questo obiettivo, superando le varie forme di abusivismo, regolamentando le piattaforme tecnologiche, promuovendo su base regionale i servizi Ncc".

A Roma si terrà anche manifestazione nazionale a Porta Pia, con un presidio autorizzato dalle 10:30 alle 18.

Daniele Basili

immagine da lastampa.it