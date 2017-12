Al via presso l\'Ateneo Magna Graecia di Cz L\'innovativo e importante corso per revisore condominiale

Al via presso l’ateneo Magna Graecia di Catanzaro. L’innovativo e importante corso per revisore condominiale

CATANZARO, 09 DICEMBRE - Ha preso avvio presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo “Magna Graecia” di Catanzaro il corso di formazione per “Revisore condominiale”, organizzato da Confedilizia Catanzaro.

Si tratta di una iniziativa molto importante, che conferma la particolare attenzione della storica organizzazione della proprietà immobiliare per la formazione di figure, come appunto quella del revisore condominiale, la cui attività è destinata ad intrecciarsi con la vita dei proprietari di casa e di tutti coloro che con gli immobili hanno uno stretto legame.Il corso, innovativo e interessante, e aperto a tutti, si ricollega alle previsioni dell’art. 1130-bis del codice civile ed ha lo scopo di formare delle figure professionali qualificate, fornendo loro gli strumenti necessari di tipo giuridico, contabile e fiscale per poter svolgere nel modo migliore l'incarico.La frequenza delle sue lezioni e il conseguimento del relativo attestato al termine del percorso formativo, costituiranno altresì titolo per l’iscrizione nel costituendo registro dei revisori condominiali della Confedilizia, il quale si pone come strumento di qualificata e notevole visibilità per tutti gli iscritti, nonché per l’inserimento nell’elenco che sarà trasmesso al Presidente del Tribunale ai fini dell’eventuale conferimento ai nuovi revisori di incarichi professionali come c.t.u. o altri incarichi in vertenze condominiali e connesse.Alla prima lezione, tenuta davanti ai tanti iscritti al corso, sono intervenuti l’avv. Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, che ha tenuto la prolusione introduttiva, soffermandosi sulla riforma del condominio e sulla nuova figura del revisore condominiale, e la prof. Angela Fidone, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che ha relazionato sulle origini del condominio e sulla sua evoluzione.