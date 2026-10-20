Alaba lascia l'Udinese per infortunio: risentimento al polpaccio e rientro dopo la sosta

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David Alaba, difensore austriaco approdato all'Udinese dopo l'esperienza al Real Madrid, ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. La notizia è stata comunicata dal club friulano, che ha precisato come il giocatore abbia già iniziato l'iter riabilitativo. Le sue condizioni saranno valutate settimanalmente, con un possibile rientro fissato dopo la sosta per le nazionali, il 22 novembre a Bologna.

Un inizio sfortunato in bianconero

L'infortunio arriva dopo appena due apparizioni con la maglia dell'Udinese. Alaba aveva esordito nella trasferta contro il Torino, subentrando a gara in corso, per poi partire titolare contro il Lecce. In quella circostanza, però, la sua partita è durata solamente un tempo, prima della sostituzione all'intervallo. Un ennesimo stop che riaccende i dubbi sulla tenuta fisica del difensore, già alle prese con problemi fisici nelle ultime stagioni al Real Madrid.

Un passato recente segnato dagli infortuni

Nella stagione 2022-23 Alaba aveva collezionato 23 presenze nella Liga, mentre nel campionato 2023-24 era sceso a 14, anche a causa di una grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel dicembre 2023. Nel 2024-25 le presenze in Liga erano state appena sette, mentre nell'ultima annata con il club spagnolo, la 2025-26, aveva disputato 11 partite di campionato. Ora l'Udinese dovrà fare a meno del suo difensore per un periodo ancora da definire, sperando in un recupero rapido e senza complicazioni.

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