Alatri, gli assassini di Emanuele in un\'altra discoteca dopo il delitto

ALATRI, 30 MARZO – Man mano che gli inquirenti ricostruiscono la tragica serata di Alatri, maggiori sono i particolari agghiaccianti che vengono alla luce.



I dettagli vengono raccontati direttamente dai testimoni ascoltati dalla Procura: Palmisani e Castagnacci dopo aver ridotto in fin di vita Emanuele, si sono diretti in un locale di Frosinone, situato lungo la Statale Monti Lepini e qui, come raccontano alcuni testimoni sentiti dagli investigatori, si sarebbero vantati di aver pestato "uno che ci aveva risposto".



Intanto i due sono tenuti in stretto controllo nel carcere romano di Regina Coeli: in celle separate, sono sorvegliati con attenzione dalla polizia penitenziaria per evitare eventuali gesti di autolesionismo, anche in considerazione della giovane età (uno 20 anni, l’altro27), e nell'eventualità di minacce o vendette di altri detenuti.



Maria Minichino



