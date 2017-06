Alba Adriatica, ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

ALBA ADRIATICA, 21 GIUGNO - Un giovane ventiduenne di etnia rom è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri al culmine di una rissa. La tragedia si è consumata ad Alba Adriatica, davanti a un locale di via Mazzini, la "Taverna Wolf".

Stando a quanto appreso, erano circa le 23.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono affrontati un gruppo di ragazzi albanesi e un gruppo di rom. Manuel, questo il nome della vittima, era appena uscito dal locale con i suoi amici quando un'auto si è fermata e sono scesi delle persone di nazionalità albanese. Una di queste ha estratto un coltello con il quale ha colpito il giovane prima al volto e poi al torace. Il ragazzo è caduto a terra ed è stato prontamente soccorso, per poi essere accompagnato dalla croce rossa di Giulianova in ospedale dove poco dopo l'arrivo è deceduto.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, coordinati dal magistrato di turno Davide Rosati. Dal modus operandi si potrebbe supporre che si sia trattato di un regolamento di conti, un agguato dunque premeditato, ma questa ipotesi non è stata ancora suffragata dagli organi ufficiali. Sembrerebbe, che all'alba di oggi, i Carabinieri abbiano individuato e arrestato il presunto autore del gesto: si tratterebbe di un albanese di 24 anni, che sarebbe accusato di omicidio.

Luigi Cacciatori

Immagine da certastampa.it