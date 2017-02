Alberico De Giglio, Intervista esclusiva per InfoOggi

CATANZARO, 24 FEBBRAIO 2017 - Un nuovo e travolgente evento si è tenuto presso il frequentatissimo Parco Commerciale “Le Fontane” di Catanzaro Lido. Protagonisti indiscussi della manifestazione, che ha coinvolto centinaia di fan da tutta la Calabria, sono stati i rinomati youtuber Alberico De Giglio e Marco Leonardi rispettivamente originari della Puglia e della Sicilia ma con un eco di milioni e milioni di seguaci, like, visualizzazioni e follower da tutta Italia e non solo.

I due giovanissimi ragazzi hanno portato la loro spontaneità, simpatia e allegria sul palco del centro commerciale; e tra balli e urla non è di certo mancata la Mannequin Challenge pronta a finire sulla nuova rubrica settimanale “#MyLife” di Alberico. Sorpresa, molto gradita, è stata l’improvvisa presenza di Francesco Posa, youtuber catanzarese grande amico di De Giglio e Leonardi, il quale non si è risparmiato in fatto di autografi e selfie, proprio come i suoi “colleghi”.

Dunque un grande ed indimenticabile evento che per la nostra testata ha rappresentato una buona occasione per conoscere e per farvi conoscere, da più vicino, chi sul web ha deciso di lanciarsi a soli 11 anni, chi aveva deciso di abbandonarlo, chi è tornato più carico di prima per la gioia di tutti i suoi fan: Alberico De Giglio.

Ecco la nostra video intervista:



Ecco la FotoGallery CLICCA QUI







Filippo Coppoletta