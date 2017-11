Arrivano Ale e Franz con i loro Tanti lati – Lati tanti il 10 novembre al Politeama di Catanzaro e l’11 novembre al Gentile di Cittanova

CATANZARO, 8 NOVEMBRE - Le relazioni umane: ecco il fulcro dello spettacolo teatrale Tanti lati – Lati tanti che Ale e Franz portano anche a Catanzaro, al Teatro Politeama, venerdì 10 novembre. Manca infatti pochissimo alla serata organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, cui farà seguito la replica del sabato sera al Teatro Gentile di Cittanova, già sold out da qualche settimana.

«Lati tanti – Tanti lati sono quelli della vita e degli uomini – spiega la nota dello spettacolo -. A conoscerli tutti come sarebbe più semplice poi capirsi. Ogni incontro nasce da una coppia. Ogni dialogo nasce da un incontro. A ogni azione verbale e non, corrisponde una risposta, quella dell’altro. E’ così che si esplora il mondo della relazioni a cui Ale e Franz come coppia da sempre si ispirano. L’inesauribile materiale umano è sempre il punto di partenza da cui tutto nasce».



«Di tutto può parlare l’uomo, tutto può smontare e rimontare il ragionamento umano – si legge ancora -. Poi, il sottolineare le cose in base alle diverse angolazioni in cui ogni persona le osserva, diventa il segreto per ridere di noi stessi, Lati tanti e tanti uomini in scena. Uomini scaltri, uomini dubbiosi, uomini saggi, uomini risolti, uomini strani. Tutti uomini, però: uomini che fanno ridere con la loro unicità e umanità».



