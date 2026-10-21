Alessandria: sette cittadini irregolari allontanati in due settimane
Nei primi quindici giorni di ottobre, la Questura di Alessandria ha intensificato i controlli sul territorio, portando all'allontanamento di sette cittadini extracomunitari irregolari. Quattro sono stati rimpatriati direttamente nei Paesi di origine, mentre tre sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Torino e Milano.
Rimpatri diretti: i dettagli
Il primo provvedimento ha riguardato una cittadina cinese irregolare dal 2024, rintracciata dal Commissariato di Casale Monferrato durante un'attività di polizia amministrativa. È stata accompagnata in Cina.
Un cittadino egiziano di 18 anni, con precedenti per rapina impropria, stupefacenti, occupazione illecita di immobile, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato rintracciato dai Carabinieri di Acqui Terme e successivamente rimpatriato.
Il 12 ottobre è stata eseguita l'espulsione di un cittadino peruviano di 31 anni, lavoratore irregolare, fermato dalla Guardia di Finanza e accompagnato a Milano per il rimpatrio.
Il 14 ottobre è stato rimpatriato un cittadino albanese di 66 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e spaccio di stupefacenti. L'uomo era stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento all'ex coniuge. Il rimpatrio è stato eseguito in attuazione di un'espulsione giudiziaria, con il coordinamento della Procura di Alessandria e della Casa Circondariale "Cantiello e Gaeta".
Accompagnamenti ai CPR
Altri tre cittadini extracomunitari, di età compresa tra 24 e 49 anni e provenienti da Egitto, Tunisia e Marocco, non potendo essere rimpatriati immediatamente, sono stati accompagnati presso i CPR di Torino e Milano in attesa di espulsione.
Un'azione sinergica per la sicurezza
L'attività, che ha permesso di allontanare sette soggetti irregolari dalla provincia in appena due settimane, è frutto della costante collaborazione tra la Questura, in particolare l'Ufficio Immigrazione, e le altre Forze di Polizia. Un impegno congiunto che contribuisce a garantire la sicurezza del territorio e la tutela della collettività.
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