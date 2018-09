Alessandria, sospese due maestre: insulti e botte a bimbi della materna

ALESSANDRIA, 8 SETTEMBRE - Ancora una volta la scuola diventa teatro di angherie, soprusi e violenze. Ad Alessandria, due maestre (42 e 46 anni) di una scuola statale per l’infanzia sono state sospese dall’esercizio della funzione per nove mesi e denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria per aver insultato e picchiato almeno otto bambini, di età compresa tra i tre e i cinque anni. Maltrattamenti su minore è il reato ipotizzato.

A far scattare le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, la denuncia della madre di uno dei piccoli utenti, lo scorso marzo. Le telecamere nascoste installate dalla Polizia all’interno della struttura avrebbero immortalato le violenze esercitate ai danni delle vittime, oggetto di percosse, violenti strattoni, rimproveri offensivi, sberle, e che in alcuni casi venivano trascinate per i polsi.

Luigi Cacciatori