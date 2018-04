Alessia Ferrari Dream "Una Saga Medioevale"

GENOVA 25 APRILE - Esce nel mese di aprile 2018, “Una Saga Medioevale”, il primo romanzo edito dalla promettente e talentuosa scrittrice Alessia Ferrari Dream, opera a cura di Gioia Lomasti e Marcello Lombardo, edita da Youcanprint. Questo romanzo, con prefazione del Prof. Giangiacomo Amoretti (docente di cattedra a lettere presso l'università di Genova) e magnificamente illustrato, sia all'interno che sulla copertina, da Simona Cipollina Martorella, presenta una trama davvero avvincente, con tutti gli elementi atti a catturare l'attenzione e suscitare le più svariate emozioni nei lettori.

L'intera vicenda si svolge nel medioevo, ma non sono specificati né luoghi, né anni storici: tutto è avvolto da un'atmosfera di sogno, seppure non sia affatto di genere fantasy, anzi. Non mancano losche trame, segreti, amori struggenti, battaglie e lotte per il potere: fin dall'incipit questo romanzo prende e porta con sé nel mondo interiore dell'autrice, facendo sentire ognuno protagonista delle vicende narrate.Alessia Ferrari Dream è nata e cresciuta sulla riviera ligure. Fin da bambina presenta una fantasia spiccata, che coltiva leggendo molto e lasciando spaziare i propri sogni ad occhi aperti in ogni occasione. Il suo periodo di produzione più ricco inizia però pochi anni fa, quando si dedica alla scrittura quasi tutti i giorni; compone poesie e scrive racconti. Approda alla grande sfida del romanzo nel maggio 2016, che le richiede uno sforzo costante per un anno e mezzo. Nel frattempo continua a proporre componimenti in versi e narrativa breve, ottenendo ottimi consensi in molti concorsi durante tutto il 2017: selezionata per un'antologia di poesia ermetica, quarto posto al concorso di Sarzana 2017, per quello che riguarda la poesia, mentre giunge seconda sia a Morano Calabro che al Concorso “Lunanera, chimere quotidiane”, più due menzioni d'onore per i suoi racconti.“Una Saga Medioevale” è il primo dei suoi romanzi, un apripista per una scrittrice che non tarderà ad affermarsi nella scena letteraria contemporanea.(notizia segnalata da