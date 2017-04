Alfano alla Turchia: "Liberate subito Del Grande"

ROMA, 20 APRILE – Il Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, afferma: “Ho ribadito la nostra ferma richiesta per il rilascio immediato di Gabriele Del Grande nel corso di una telefonata con il collega turco Mevlut Cavusoglu” che ha assicurato il massimo impegno affinchè "le procedure vengano concluse al più presto".

"Il vice console italiano ad Ankara e il legale turco di Gabriele Del Grande sono andati nel carcere dov'è detenuto il giornalista italiano, ma le autorità turche gli hanno impedito di vederlo", fa sapere il presidente della Commissione per i Diritti umani Luigi Manconi, che ha avuto un colloquio telefonico con l'avvocato di Gabriele Del Grande, il giornalista fermato dieci giorni fa durante un controllo al confine siriano.

E’ stata inviata una rappresentanza consolare, come da disposizione del ministro degli Esteri, mentre l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Luigi Mattiolo, ha trasmesso la richiesta di visita consolare. Ieri, con una breve telefonata, il 35enne reporter toscano aveva raccontato di essere stato trasferito a Mugla dopo essere stato inizialmente rinchiuso in un centro di detenzione nella provincia di Hatay.

"Ho in fase di lavorazione un contatto mio personale e diretto con il Governo turco, per fargli capire chiaramente qual è il livello di attenzione del nostro Paese su questa vicenda" ha detto Alfano intervenendo al roadshow “Italia per le imprese” in corso a Pescara.

La Farnesina ha chiesto che il giornalista possa ricevere assistenza legale e consolare e che sia rimesso in libertà nel pieno rispetto della legge.



Maria Minichino



(fonte immagine aolcdn.com)