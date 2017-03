Alfano: "La legge elettorale non chiama alleanze, andremo soli"

ROMA, 29 MARZO - Non tarda la risposta da parte del ministro degli affari esteri Angelino Alfano riguardo una domanda sulle possibili coalizioni in caso di prossime elezioni.

"La legge elettorale non chiama alleanze, noi del resto siamo distinti sia dalla destra di Salvini che vuole uscire dall'Ue, sia dalla sinistra dell'indietro tutta, andremo da soli". Sono queste le parole che il leader di Ap espone durante un'intervista su Rtl, aggiungendo inoltre che l'alternativa "popolare punta a un piano-fisco all'americana per contrastare l'evasione, un progetto sui salari, un programma molto serio". "Visto - continua nuovamente il ministro - che nessuno avrà la maggioranza, saremo dopo se necessario in una maggioranza che rispetti queste priorità".

"Il governo Gentiloni - avrebbe affermato nuovamente Alfano - finché non fa virate a sinistra insostenibili è un governo che va sostenuto e che vogliamo portare avanti". Per tale motivo, ha continuato, "invitiamo Gentiloni a difendere tutte le conquiste riformatrici questi anni. Noi garantiamo il sostegno al governo ma ci distinguiamo da una sinistra che vuole fare marcia indietro su riforme importanti".

Inoltre non sono mancate anche delle considerazioni riguardo la Brexit poichè, secondo quanto avrebbe detto il ministro, bisognerebbe iniziare a contrattare "un negoziato serio, tosto, ma al tempo stesso non punitivo".

Alessia Terzo

Immagine da biografieonline.it