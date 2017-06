Alfano, legge elettorale: "Incostituzionale"

ROMA, 06 GIUGNO – Angelino Alfano, leader del partito politico Alternativa Popolare e ministro degli Esteri, ha dichiarato che la legge elettorale presentata in Commissione alla Camera contiene "palesi ragioni di incostituzionalità".

Il ministro ha definito la legge, "alla tedesca", che introduce un sistema misto composto da collegi uninominali e quota proporzionale, un "inciucellum", spiegando che "non garantisce governabilità". In base a tali motivazioni, Alfano ha deciso che presenterà una "questione pregiudiziale di costituzionalità" ed, in aggiunta, è determinato nel voler proporre alcune modifiche dei collegi, con una delega da redigere entro "90 o 120 giorni".

La riforma della legge elettorale è stata posta in essere dall’accordo tra varie forze politiche, come Partito Democratico, Movimento cinque stelle, Lega Nord e Forza Italia. La riforma si basa sul sistema proporzionale con soglia di sbarramento al cinque per cento con l’aggiunta di meccanismo semi-maggioritario. Saranno attribuiti ai partiti un numero di seggi in parlamento proporzionale al numero di voti ricevuti. I partiti che non riusciranno a raggiungere la soglia del cinque per cento non entreranno in parlamento ed i loro voti saranno redistribuiti tra le altre forze politiche. Assegnati un seggi ai vincitori dei vari collegi uninominali saranno assegnati i seggi ai candidati dei listini, fino ad arrivare al numero di seggi totali che spetta ad un certo partito in base al calcolo proporzionale dei voti.

Immagine da: lasicilia.it

Caterina Apicella