Alfano, record in negativo: è il ministro che più usa l\'aereo blu

ROMA, 9 MARZO - Aveva creato non poche polemiche l'acquisto dell'aereo di Stato da parte del governo Renzi, l'AirBus 340, considerato pretenzioso e troppo costoso, ed i numeri e le destinazioni dei voli effettuati dal 2016, riaccenderanno di certo le polemiche.

L'Air Force Renzi, com'è stato chiamato dalla stampa, non ha trascorso molto tempo a terra, anzi, pare aver trovato un estimatore nel ministro degli Esteri, Angelino Alfano: sessantotto voli di Stato in sei mesi, diretti per ventisette volte in Sicilia, l’isola nativa, e in almeno otto occasioni in periodi in cui non erano previsti impegni pubblici.

Il titolare della Farnesina, infatti, è in cima alla speciale classifica dei ministri e politici che hanno fatto uso dell’aereo della presidenza del Consiglio, secondo l'elenco pubblicato da Repubblica. Alfano ha utilizzato l'aereo di Stato più del premier Gentiloni, che fino al giorno prima di entrare a Palazzo Chigi si è fermato a quota 43 voli.

La lista presenta altre situazioni interessanti: il ministro dell’Interno Marco Minniti, da metà dicembre a oggi, ha preso per 10 volte un volo di Stato, e in sette casi è andato o tornato da Reggio Calabria, sua città di origine, portando a pensare ad un uso più personale che professionale. Presenti anche il ministro della Difesa Roberta Pinotti ferma a 31 voli, il ministro Claudio De Vincenti con 20 voli, il guardasigilli Andrea Orlando a 12, ed il titolare dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con 11 voli.

Un utilizzo smodato, anche se tutti viaggi sono stati classificati come “istituzionali”, o comunque l'uso dell'aereo è stato giustificato per motivi di “sicurezza”. Situazione spinosa,che si andrà ad aggiungere alla lunga lista di polemiche sugli "sprechi di Stato" anche perchè la direttiva per l’uso dei voli istituzionali datata dicembre 2011, diciplina l’utilizzo solo in seguito a “imprevedibili e urgenti esigenze di trasferimento connesse all’esercizio delle funzioni e l’impossibilità di provvedere ai trasferimenti con voli di linea”

Maria Minichino

(fonte immagine ilfattoquotidiano.it)