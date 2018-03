Alfano ribadisce la sua contrarietà alla doppia cittadinanza per gli altoatesini di lingua tedesca

BOLZANO, 7 MARZO- Il ministro degli Esteri Alfano ha preso posizione contra la questione della doppia cittadinanza per gli italiani di lingua tedesca e ladina residenti nell'Alto Adige. La proposta era stata fatta dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

"Ho dato istruzione al nostro ambasciatore in Austria di non prendere parte alla riunione convocata il prossimo 23 marzo a Vienna sulla proposta della doppia cittadinanza per la popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige". Il ministro Alfano, come aveva già ribadito in occasione di un incontro a gennaio alla collega austriaca Kneissl, ha detto che: "qualunque eventuale discussione sul tema non potrà che avvenire tra Roma e Vienna e non anche, su un livello paritetico, con Bolzano, che è una provincia autonoma della Repubblica Italian".

Il ministro ha anche aggiunto che "è nota la posizione italiana circa l'insussistenza delle ragioni addotte da Vienna a difesa della proposta della doppia cittadinanza, che stride con gli elevati livelli di tutela e sviluppo delle minoranze in Alto Adige, con la realtà delle relazioni bilaterali, con la comune appartenenza di Italia e Austria all'UE e con il diritto internazionale".

Il ministero ha quindi auspicato: "una riflessione molto attenta sulle possibili implicazioni e siamo pronti ad esaminare tutte le possibili misure per opporci ad un atto che non sarebbe conforme al diritto internazionale". Alfano ha concluso ribadendo che il riconosicimento delle autonomia e la tutela delle minoranze linguistiche sono principi incardinati all'interno della nostra Costituzione.

Federica Fusco

immagine: wanderweg