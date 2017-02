Alfano: UE a diverse velocità è una realtà

ROMA, 5 FEBBRAIO - In una lettera inviata al Corriere della Sera, Angelino Alfano, ministro degli Esteri, auspica che il lavoro con gli altri partner europei per la creazione di un nuovo sistema Europa a cerchi concentrici, possa svilupparsi e realizzarsi.

Il concetto di cerchi concentrici indica una struttura dell’Unione Europea organizzata in sottoinsiemi di Stati con differenti livelli d’integrazione. Il concetto non si limita alla struttura integrativa dell’Unione, ma comprende i vari settori disciplinati. Nella lettera il ministro ha ribadito che l’Europa a diverse velocità è già una realtà, in cui risulta fondamentale l’integrazione differenziata. Solo seguendo questa strada, ha affermato Alfano, è possibile superare l’attuale situazione di stallo e lentezza per adottare decisioni, rispondere alle esigenze dei cittadini ed avere maggior rilevanza sulla scena internazionale.

Concludendo ha affermato: "Solo così ogni Stato membro potrà trovare il proprio livello di integrazione all’interno di una cornice comune, nel rispetto della volontà dei propri cittadini. Solo così sarà possibile conciliare la volontà di chi desidera continuare il percorso di integrazione, con quella di chi preferisce non condividere altre quote di sovranità nazionale”

(immagine da: Il Messaggero)

Caterina Apicella