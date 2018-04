Alfie Evans è morto, l\'annuncio dei genitori su Facebook

LIVERPOOL, 28 APRILE 2018 - Il piccolo Alfie Evans è morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", ha scritto la mamma del bambino, Kate James. "Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio", scrive il padre, Thomas, sempre sul social network.

Un ultimo disperato appello ai sostenitori dell'Alfie's Army era arrivato nella notte via Facebook da Sarah Evans, zia del piccolo Alfie. "Mandate preghiere e 100 profondi respiri al nostro guerriero", aveva scritto la donna, mentre sopraggiungeva la crisi fatale per il bambino.

La giornata di ieri era trascorsa apparentemente senza novità, con i genitori, Tom e Kate, ormai rassegnati alla fine delle speranze di un trasferimento in Italia e impegnati a dialogare con i medici dell'ospedale Alder Hey di Liverpool sulla possibilità di riportarlo a casa.

"A Dio Alfie Evans! Alcuni hanno pensato la tua vita fosse inutile sofferenza. Ma tu ci hai mostrato il senso ultimo dell'esistenza: l'amore gratuito. Ed hai convertito milioni di cuori, alcuni inariditi da tempo. Grazie Alfie". Così l'associazione Papa Giovanni XXIII commenta la morte del piccolo Alfie.

La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi affetto da una patologia neurodegenerativa ancora non individuata con certezza, negli ultimi giorni era stata al centro di un caso diplomatico che ha visto coinvolti l'Italia e la Città del Vaticano da una parte e la magistratura del Regno Unito dall'altra. Da lunedi' scorso Alfie non era più attaccato alle macchine che lo tenevano in vita.