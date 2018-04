Alfie Evans: per la giudice sta morendo, il padre minaccia causa per omicidio

LIVERPOOL - 25 APRILE “Alfie Evans sta morendo”. È questo l’annuncio dato dal giudice durante la nuova udienza in Corte d’Appello britannica. Ma Tom Evans, il papà del bimbo affetto da una grave patologia neurodegenerativa, non si arrende e la sua reazione commuove il mondo.



Su Facebook posta un video in cui viene ripreso anche il figlio in cui attacca, seppur con una visibile stanchezza, chi vuole negare l’ultima speranza al piccolo Evans.



"Si è ripreso per la terza volta", ha detto, "il guerriero lotta ancora. E' tornato, ha avuto solo un calo, è diventato pallido, le labbra si sono scurite ma è tornato. Voglio solo che tutti sappiamo che Alfie si è stabilizzato".



Ma la battaglia legale dei genitori Tom e Kate James per poter proseguire dovrà attendere la valutazione del ricorso contro la decisione dell'Alta Corte, secondo cui il piccolo non deve essere trasferito in Italia, a Roma, all'ospedale Bambino Gesù.