Alicudi, scuola più piccola d\'Europa senza maestri

ROMA, 16 NOVEMBRE - Ad Alicudi, nella scuola più piccola d’Europa, gli insegnanti arrivano e vanno via. I genitori hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che in mattinata sarebbero dovuti sbarcare sull’isola. "La scuola - raccontano le mamme - era rimasta chiusa dalle elezioni."

"L'altro ieri era arrivata una supplente che ieri è dovuta ripartire con la nave pare a causa malattia. Questo alla primaria. Al Cpe (Centro preparazioni esami) è arrivata ieri mattina una docente che ha fatto neanche un'ora di lezione ed è ripartirà con la nave anche lei. Oggi e domani la primaria rimarrà chiusa”.

Nell’istituto il numero di studenti è veramente ridotto, se ne contano soltanto tre in totale, inoltre disagi simili sono presenti anche nella vicina isola Filicudi. "Tutto questo - commenta Graziella Bonica di Filicudi che insegna in un paese di montagna vicino Siena - mentre una decina di eoliani lavora lontano dalle isole. Abbiamo richiesto di poter rientrare nelle nostre isole dove i docenti non vogliono andare, ma fino ad ora dal ministero nessuna risposta''.

