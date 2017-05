Alitalia, decisione del cda: si al commissariamento, per i voli "nessuna modifica"

ROMA, 02 MAGGIO – In una nota divulgata dai vertici dell'Alitalia, è stato comunicato che il consiglio di amministrazione ha "preso atto della grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, del venir meno del supporto dei soci e della impraticabilità, in tempi brevi, di soluzioni alternative, ha deciso all'unanimità di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come disposto dalla legge".

Ponendo in essere la procedura di amministrazione straordinaria, presentandone l’istanza, il consiglio ha avviato il processo verso il commissariamento. L’azienda ha poi voluto sottolineare che i voli "non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista", eliminando ogni dubbio riguardante la fornitura dei servizi aerei.

Immagine da: corporate.alitalia.it

Caterina Apicella