Alitalia: incontro fra vertici e Calenda al Mise

ROMA, 21 FEBBRAIO - I vertici di Alitalia si sono incontrati in mattinata al ministero dello sviluppo economico con il ministro Carlo Calenda: l'incontro è seguito alla riunione di ieri sera fra governo e sindacati durante la quale l'esecutivo si è impegnato a mediare sulla questione relativa al contratto. Presenti all'incontro, oltre al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, la viceministra Teresa Bellanova e l'a.d. di Alitalia Cramer Ball.

Contratto collettivo Motivo della riunione quindi è la richiesta da parte del Governo all'azienda di ritirare la decisione unilaterale di applicare dal primo marzo un Regolamento aziendale al posto del contratto collettivo, in linea con l’impegno preso con i sindacati.

Intanto si attende ancora il Piano industriale, che l'azienda prevede pronto per fine mese, e che dovrebbe raggiungere il Governo entro la prima settimana di marzo, e che costituisce ulteriore fonte di preoccupazione per sindacati e Governo, il ministro dei trasporti Graziano Delrio, ha infatti avvertito: "Quelli di Alitalia sono problemi seri che non si affrontano a cuor leggero, c'è preoccupazione".

Un sentimento confermato nel pomeriggio anche dai sindacati arrivati al Ministero dei trasporti per incontrare i ministri Delrio (trasporti), Poletti (Lavoro) e Calenda (Sviluppo) e la viceministra Bellanova (Sviluppo). "Anche noi siamo molto preoccupati e lo siamo ulteriormente perché in attesa da mesi del piano industriale, senza il quale vuol dire che gli azionisti hanno deciso che questa impresa si va a schiantare come il Titanic", ha sintetizzato Cortorillo della Filt Cgil.



Maria Azzarello

credit: infooggi.it