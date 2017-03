Alitalia, nuova fase: Montezemolo lascia la presidenza ma resta nel cda

ROMA, 14 MARZO - Luca Cordero di Montezemolo lascia la presidenza di Alitalia ma rimane nel consiglio di amministrazione della società.

La notizia, divulgata dall’agenzia Ansa, secondo la quale, dopo l'approvazione del piano industriale previsto durante la riunione del consiglio di amministrazione di domani, Alitalia entrerà in una nuova fase. La lettera formale di dimissioni sarà esaminata dal cda che potrà formalizzare ufficialmente la rinuncia al ruolo di presidente, ma per rendere effettive le dimissioni saranno necessari altri atti formali come la convocazione di un nuovo consiglio di amministrazione.

L’imprenditore aveva manifestato la volontà di lasciare la presidenza già nel mese di novembre, non prima, però, di aver assicurato un futuro alla compagnia aerea. Inoltre Montezemolo in queste settimane aveva avviato una mediazione tra il socio arabo Etihad e le banche, cercando di trovare un accordo per lo sviluppo e garantire la stabilità della società. Sempre domani infatti dovrebbe palesarsi il piano industriale che prevede il rilancio e la trasformazione della compagnia aerea in una low cost per le rotte a corto raggio.

Caterina Apicella