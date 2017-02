Alitalia, oggi lo sciopero. Si teme il caos nei cieli

FIUMICINO, 23 FEBBRAIO 2017 - Sarà una giornata difficile oggi per i viaggiatori in transito negli aeroporti italiani. Una serie di agitazioni legate alla crisi di Alitalia non garantiranno la regolarità del trasporto aereo nei cieli italiani.

Per 24 ore, ad eccezione delle fasce garantite 7.00-10.00 e 18.00-21.00, incroceranno le braccia i lavoratori delle aziende di gestione aeroportuale e di handling e del personale di terra aderenti alle sigle Anpac, Anpav e Usb Lavoro Privato. Dalle 14 alle 18, si aggiungerà lo sciopero proclamato dai sindacati confederali del trasporto aereo, che coinvolgerà anche il personale di terra e le compagnie straniere.

A nulla è valsa la convocazione per il rinnovo del contratto di lavoro da parte di Assaereo per scongiurare lo sciopero. A seguito delle agitazioni, la compagnia ha cancellato il 60% dei voli programmati sia nazionali che internazionali, e attivato un piano straordinario che ha permesso di riproteggere oltre il 90% dei passeggeri coinvolti. Anche EasyJet ha fatto sapere di aver adottato una serie di misure operative per minimizzare l'impatto sui passeggeri.

Governo e sindacati attendono di conoscere il piano che i vertici Alitalia dovrebbero presentare la prossima settimana. Obiettivo comune è quello di evitare che la situazione precipiti calcolando che, secondo indiscrezioni, l'azienda riporterà - nel 2016 - perdite pari a 600 milioni di euro, con possibili esuberi fino a 2.000 unità.

Daniele Basili

immagine da editorialeitaliano.it