Alitalia: proroga vendita e restituzione prestito

ROMA, 26 APRILE – Il Governo uscente prorogherà i tempi per la vendita e la restituzione del prestito di Alitalia con un decreto legge. Lo conferma il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, che assicura: “prestito ponte è rimasto intatto".



Sottolinea inoltre il ministro che sono stati spesi 100 milioni dei 900 oggetto del prestito, la cui restituzione dovrebbe slittare al 15 dicembre, mentre la cessione, prevista entro il 30 aprile, avverrà entro il 31 ottobre. Più tempo quindi per i compratori di presentare una trattativa e per capire le sorti del Governo. Al momento i principali interessati sono Lufthansa, Air France, Delta, Cerberus e la low cost Wizz Air. In vantaggio sembra essere la compagnia tedesca, che ritiene l’Italia “il secondo mercato più importante per l’azienda dopo gli USA”. Il cfo Ulrik Svensson afferma però: “Le condizioni in cui si trova Alitalia oggi sono tali per cui non ci interessa per niente. La compagnia "va ristrutturata in termini di dimensione, costi, destinazioni e così via, e questa ristrutturazione va fatta dall'Italia non possiamo farla noi da azionisti". In alternativa Lufthansa cercherà di crescere in Air Dolomiti.

Federico De Simone