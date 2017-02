Alitalia, vertice compagnia-sindacati. Delrio: "Ci sono problemi seri, siamo preoccupati"

MILANO, 20 FEBBRAIO - Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha incontrato - assieme al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e al viceministro Teresa Bellanova - i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl nell’ambito della vertenza Alitalia. «Sono problemi seri. Non si affrontano a cuor leggero. La preoccupazione c'è», ha detto in mattinata Delrio.

Dopo l'ultimo cda, il vice presidente della compagnia italiana, James Hogan, aveva specificato che resta da fare «un grande lavoro per arrivare a una struttura dei costi che possa permettere all'azienda di essere competitiva ed economicamente sostenibile sul mercato».

Intanto la compagnia «è stata costretta a cancellare il 60% dei voli programmati» sia nazionali che internazionali il 23 febbraio a causa dello sciopero proclamato dalle sigle sindacali Usb e Cub Trasporti e dalle associazioni professionali Anpac e Anpav, per l’intera giornata ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21), e dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta (dalle 14 alle 18).

Alitalia attraverso una nota fa sapere che «ha immediatamente attivato un piano straordinario per riproteggere sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni» e invita tutti i viaggiatori che hanno un volo prenotato per il 23 febbraio, e anche per la serata del 22 febbraio e per la prima mattinata del 24 febbraio«, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, chiamando i seguenti contatti telefonici: dall’Italia il numero verde (completamente gratuito) 800.65.00.55; dall’estero il numero +39.06.65649. Gli operatori forniranno tutte le informazioni e l'assistenza necessarie».

La compagnia, conclude la nota, «si scusa con i suoi clienti per gli inevitabili disagi causati da questo sciopero».

[foto: repubblica.it]

Antonella Sica