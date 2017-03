All Dance Catanzaro, 4 Primi Posti al CsenDanza - Campionati Regionali di Danza 2017 [Fotogallery]

ROSSANO (CS) 21 MARZO - Lo scorso week end al Palaeventi di Rossanosi (Cs) si sono disputati, suddivisi in due giorni, i Campionati Regionali di Danza 2017. Grande successo in un ricco week end per la Scuola di Ballo All Dance Catanzaro, che rientra a casa con 4 Primi Posti come Campioni Regionali 2017 e 1 Secondo Posto come Vice Campioni Regionali 2017 per le Categorie Syncro Latin - SyncroPop - Show Dance PoP e Latin Fitness.

Grande soddisfazione anche per una allieva Latinista della scuola: Manuela B. è stata l'unica tra tutte le Scuole di Danza di Catanzaro partecipanti ad aver vinto una Borsa di Studio che le consentirà di studiare e lavorare per quattro giorni con grandi mestri come Raffaele Paganini, Bill Godson, Raimondo Todaro e molti altri docenti. Inoltre è stata confermata la presenza come Insegnante e Stagista del M° di Daniel Biamonte presso il Campus Academy di Giugno nella Sezione Latin ed il tesseramento Ufficiale come Tecnico e Giudice di Gara.

Due intense giornate che non sono state caratterizzate solamente dalla stanchezza, ma soprattutto da soddisfazioni. Secondo gli allievi, solo "chi è cresciuto in questo mondo può comprendere pienamente cosa significhino i traguardi raggiunti e le emozioni provate". Gli allievi della Scuola ringraziano "l'impeccabile organizzazione e tutto lo Staff curato e diretto dal Maestro Giuseppe Tarantino".

Tutti gli allievi che nelle due giornate di competizione si sono messi in gioco e hanno dato l'anima per vincere e dimostrare il loro talento ringraziano l'atelier e Calzaturificio ItaliaTrend che ha vestito i partecipanti all'evento. I ragazzi hanno speso parole di elogio anche nei confronti dei loro genitori "per la fiducia che le figure genitoriali ripongono negli Insegnanti della Scuola e che con pazienza e stupore hanno atteso fino alla fine i risultati di tutti i gruppi nonché a tutte le mamme che hanno dato una grande mano di aiuto di conforto e di sostegno morale e fisico".

"Grazie di tutto", infine concludono gli allievi e promettono: "Ora si continua a lavorare duro perché per merito si va per direttissima a Catania per i Campionati Italiani 2017. Grazie di tutto Daniel Biamonte & Assunta, Maestri della Scuola di Ballo All Dance Catanzaro Via Lucrezia della Valle 1".