All Dance Cz, quando l\'arte diventa passione al parco della Biodiversità di Catanzaro

CATANZARO, 08 LUGLIO - Una settimana esatta è passata dallo Spettacolo di fine Anno della Scuola di Danza e Spettacolo All Dance Catanzaro diretta dai Maestri Daniel Biamonte Ballerino e Coreografo e Assunta Malacaria. .. Come ogni anno lo spettacolo si è svolto nella splendida Arena dell Anfiteatro del Parco della Biodiversità di Catanzaro.

Un arena gremita di gente che non si è mai annoiata e che è rimasta estasiata per oltre 2h di spettacolo senza mai andare via. Una serata ricca di show quella del 30 Giugno che ha visto esibirsi tutte le fasce d età e tutte le discipline dai più piccoli con lo Show Dance e poi ancora LatinPop - Show Latin - Danze Latino A. Con le coppiette più piccole della scuola - lo Show delle Campionesse Regionali e Finaliste ai Campionati Italiani e poi ancora il Corpo di Ballo della scuola che ha aperto la serata con una Sigla Mozzafiato e ricca di Souspance - l esibizione del gruppo dei Caraibici con una caratteristica Rueda di Salsa Cubana in abiti tipici... immancabili come sempre le performance dei Maestri Angela Vaccaro e Daniel Biamonte e le coinvolgenti e originali uscite di Zumba.

Ciliegina sulla torta ormai da qualche anno negli spettacoli targati ALL DANCE sono i Musical quest anno in linea con i temi dello spettacolo che erano i Migliori Anni , Hollywood e Walt Disney sono stati portati in scena in occasione dei 40 anni dalla prima uscita in America una riproduzione fedele all originale di Grease e ancora un Mix della Sirenetta. Insomma a dire del Pubblico presente che come ogni anno è sempre di più fino ad occupare tutti i posti a sedere e non solo creando così un completo TUTTO ESAURITO, non è stato un Saggio ma un vero e proprio Spettacolo degno di essere visto senza mai annoiarsi, tutto è stato curato nei minimi dettagli dai costumi dei vari show alle coreografie dei Maestri ed infine le Luci e la Scenografia. Tutto questo e anche di più sono stati gli ingredienti che hanno condito questo 8° Spettacolo di fine anno di questa giovane scuola.

I Maestri ci tengono però a ringraziare ancora una volta tutto lo staff che insieme a loro ha dato vita a questa splendida serata ed in particolar modo al Service Audio e Luci ormai fisso e immancabile, il fotografo e VideoMaker ufficiali da sempre. Nonché ringraziano tutti gli oltre 70 allievi che con tanta pazienza sacrificio e spirito di divertimento si sono messi in gioco superando tante difficoltà e paure, tutte le famiglie e genitori sempre disponibili e presenti per le tante prove e allenamenti, e tutti coloro che nei mesi addietro e fino alla sera stessa hanno collaborato per l ottima riuscita della manifestazione .. Infine il ringraziamento non può non andare a tutte le persone presenti sugli Spalti di questo splendido Anfiteatro che con i loro applausi spontanei hanno dato calore e apprezzamento a tutti gli show e ai ballerini in scena ... Gli insegnanti Daniel e Assunta ringraziano infine chiunque abbia preso parte attiva a questo spettacolo e vi danno appuntamento come sempre a settembre nella sede della scuola in via Lucrezia della Valle 1 per l inizio di un nuovo Anno insieme!