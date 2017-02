All' I.C. Catanzaro Est scuola di legalita' con l'associazione "universo minori"

Presentazione del libro “ Fragola, limone e cioccolato, un’intesa vincente” della Dr.ssa Rita Tulelli

CATANZARO 21 FEBBRAIO - Ha avuto luogo nei giorni scorsi nei locali della scuola secondaria I grado “ Mazzini “ dell’I.C. Catanzaro Est, un interessante incontro sul tema della legalità. L’occasione è stata data dalla presentazione del libro “Fragola, limone e cioccolato…un’intesa vincente” scritto dalla Dr.ssa Rita Tulelli, presidente dell’Associazione “Universo Minori” di Catanzaro.

L’autrice, da anni impegnata sul territorio a favore della tutela dei minori in difficoltà, in modo semplice e coinvolgente, davanti ad un pubblico attento e interessato di alunni della scuola, ha introdotto la presentazione del libro parlando dell’ importanza della legalità come pilastro fondamentale e indispensabile per poter vivere nella società in modo onesto e leale e rapportarsi correttamente con gli altri.



La legalità deve essere vissuta non come qualcosa di astratto, ma deve essere messa in pratica nella vita di ogni giorno, attraverso il rispetto delle regole ed il rispetto dell’altro, buone pratiche che la stessa scuola, quale Istituzione, deve diffondere ed incentivare. Le differenze sociali, religiose, la provenienza da diversi paesi e popoli, l’incontro tra le culture costituiscono un’ occasione di arricchimento per ciascuno ed un’opportunità di maturare nell’incontro con l’altro il reciproco rispetto e valori comuni di cittadinanza.



La Dr.ssa Rita Tulelli attraverso questo libro parla da vicino al cuore dei ragazzi che si trovano a vivere in questa epoca in cui i valori del rispetto, della legalità, dell’onestà e della tolleranza sembrano essere sempre più offuscati Ha raccontato agli alunni come è nata l’esigenza di scrivere il suo lavoro intorno alle tematiche di legalità piu’ drammaticamente emergenti quali il bullismo, il razzismo, l’integrazione, l’emigrazione, il confronto con l’altro, affrontate attraverso le delicate storie personali delle tre protagoniste.



Il libro è dedicato ai ragazzi dell’Istituto penale per i minorenni di Catanzaro” affinchè amino sempre più la loro vita rendendola tela bianca da dipingere con i colori del riscatto e della rivincita, che ciò possa essere l’obiettivo della loro esistenza” , le illustrazioni sono state create e realizzate da un giovane ragazzo detenuto presso l’Istituto penale dei Minorenni “S. Paternostro” di Catanzaro. L’autrice ha interamente devoluto i proventi derivanti dalla pubblicazione dell’opera all’I.P.M.



A fine incontro tante ed interessanti sono state le domande poste dai ragazzi alla scrittrice, sempre cordiale e disponibile, seguite da un vivace, stimolante e proficuo dibattito sui temi affrontati.