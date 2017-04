All\'Osservatorio la targa del Premio Virtu\' Civiche Corrireggio 2017 [Foto]

REGGIO CALABRIA 29 APRILE - Legambiente da 35 anni organizza la Corrireggio ma per la prima volta si apre al territorio dell’intera Città Metropolitana e con grande spirito di inclusione ha organizzato manifestazioni su tutto il comprensorio sia ionico che tirrenico.

Nella giornata del 25 Aprile Legambiente, con alle spalle 37 anni di attività a difesa dell’ambiente, ha voluto dedicare il premio Virtù Civiche della Corrireggio 2017 a questo Osservatorio, al suo quarto anno di attività, con la seguente motivazione: Per il ruolo attivo e prezioso che svolge per la tutela dei diritti alla salute dei cittadini, nella difesa della bellezza e dell’integrità ambientale, nell’ educazione al contrasto dell’illegalità.Alla manifestazione ha partecipato un nutrito gruppo di associati recanti lo striscione dell’Osservatorio ed hanno ritirato la targa, il Presidente ed il comitato di coordinamento al completo, con grande soddisfazione per il riconoscimento del lavoro svolto.(notizia segnalata da Arturo Rocca)