All\'Università di Modena Unimore: una delegazione di 31 atenei cinesi

Modena, 10 maggio 2017 - Martedì prossimo dall'ateneo di Modena e Reggio Emilia (Unimore) verrà ospitata una delle maggiori delegazioni di università cinesi. Martedì prossimo, nel dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari", nella giornata dedicata al tema della mobilità studentesca tra Italia e Cina parteciperanni 31 università cinesi.

L'evento è stato organizzato da Uni-Italia, Centro di promozione accademica per l'orientamento allo studio in Italia, insieme alla China education association for international exchange (Ceaie) e a Unimore appunto. Saranno presenti anche i rappresentati di alcuni dei maggiori atenei italiani, tra cui l'università di Milano, di Roma Tre, l'università per stranieri di Siena e l'Accademia di belle arti di Roma.

In agenda sono previsti un Forum sulla mobilità degli studenti (aula magna del Tecnopolo di Modena), con interventi dei rappresentanti degli atenei italiani e stranieri mentre nel pomeriggio le università cinesi avranno a loro disposizione delle postazioni dedicate per presentarsi agli studenti.

Il rettore dell'Unimore, soddisfatto dell'occasione di incontro, ha dichiarato di essere orgoglioso di questa iniziativa , utilissima per promuovere accordi di internazionalizzazione. "Questa manifestazione è un'importante occasione di confronto e discussione, che mira ad allargare ulteriormente il già ampio ventaglio di convenzioni che abbiamo attivato negli ultimi anni con atenei cinesi" ha continuato il rettore.

Uni-Italia, che è stata costituita nel 2010 dai ministeri degli Affari esteri, dell'Istruzione università ricerca, dell'Interno e dalla Fondazione Italia Cina, ha l'obiettivo di favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le università italiane, promuovendo l'offerta formativa italiana e puntando a favorire la cooperazione universitaria fra l'Italia e gli altri Paesi.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.soveratoweb.com