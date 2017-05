Alla Gioielleria Megna un commesso d\'eccezione: Lele Mora

CATANZARO, 13 MAGGIO - Non è di certo passata inosservata la presenza di un commesso del tutto speciale presso la rinomata gioielleria catanzarese "Megna" collocata nel centro del quartiere marittimo.

Il commesso in questione può essere definito come il vip dei vip, il tanto discusso quanto amato manager dei personaggi più in voga di sempre: Lele Mora! Il grande promoter, dopo un lungo periodo travagliato e che l'ha visto affrontare non pochi procedimenti giudiziari e inchieste di grande impatto mediatico, oggi ha finalmente lasciato tutto alle spalle, pronto per inseguire la realizzazione di nuovi progetti e sogni ancora irrealizzati.

Oltre ad aver sempre avuto un grande spirito artistico e da vero talent scout, dove tra i "suoi" artisti ricordiamo Simona Ventura, Alberto Castagna, Luisa Corna, Christian De Sica, Aída Yéspica, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Fabrizio Corona, Irene Pivetti e tanti altri ancora, Mora ha dimostrato di avere anche un gran talento da vero e proprio "commesso da gioielleria". Gli affezionati clienti della gioielleria gestita dalla famiglia Megna, oltre a scattare foto e richiedere molti autografi, hanno infatti riscontrato la stessa cortesia e disponibilità di sempre anche con il nuovo commesso, che purtroppo ha potuto prestare servizio per un solo giorno. Da parte sua, Lele Mora, ha sperimentato quanto ancora è amata la sua figura e che "il buon senso spesso supera di gran lunga il pregiudizio", come è giusto che sia.

Per vedere il video girato dalla gioielleria CLICCA QUI

Filippo Coppoletta