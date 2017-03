Alla Magna Grecia, lectio magistralis del prof Antonio Padoa Schioppa

CATANZARO 04 MARZO - “Storia del diritto in Europa: una storia o tante storie?” su questo tema si è sviluppata la "lectio magistralis" del prof. Antonio Padoa Schioppa, emerito di Storia del diritto medievale e moderno dell’Università Statale di Milano, tenutasi nella mattinata di venerdì 3 Marzo presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; lezione di alto spessore storico e culturale che ha sancito, in modo brillante, l’inaugurazione dei corsi del Dottorato di Ricerca in “Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo” dell'anno accademico 2016/2017.

Ad affiancare lo storico il prof. Lorenzo Sinisi, ordinario titolare della cattedra di “Storia del diritto medievale e moderno”, il quale ha introdotto i lavori con i saluti ed i ringraziamenti ai numerosi presenti tra professori, dottorandi e studenti per poi procedere con una rapida illustrazione del prestigioso curriculum accademico del prof. Padoa Schioppa: dalla cattedra di Storia del diritto italiano presso l'Università di Pavia alla presidenza della facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano e ai numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero fra cui le lauree "honoris causa" conferitegli delle Università di Paris II, Panthéon-Assas e di Montpellier. Una vita dedicata alla ricerca storica sul diritto, ai suoi cambiamenti ed ai suoi aspetti più intrinseci, oggi rinvenibili nei numerosi volumi pubblicati dallo stesso Padoa Schioppa, tra i quali è stato più volte menzionato “Storia del diritto in Europa.Dal medioevo all’età contemporanea”, volume adottato nel corso di Storia del diritto tenuto presso l'UMG e quindi oggetto di studio da parte degli studenti catanzaresi, i quali hanno avuto il privilegio di ascoltare l’autore nella sua prima vista nella città capoluogo. “Stiamo attraversando un momento storico, dove l’intero ordinamento giuridico cambia, ma non sappiamo quale sia lo sbocco finale” ha detto il prof. Padoa Schioppa, riconducendo sicuramente tale fenomeno alla globalizzazione che attraversa la nostra epoca; poi ricollegandosi alla tematica della lezione ha sottolineato la storicità del fenomeno giuridico in Europa, frutto di movimenti come il giusnaturalismo, l’illuminismo o la scuola storica del diritto, tutti caratterizzanti di grandi epoche del diritto europeo.Ma perché allora “tante storie”? – ha osservato il prof. Padoa Schioppa – la risposta sta nel fascino della differenza: in realtà la storia del diritto europeo risiede nella straordinarietà dei modelli nazionali e locali, nei quali trova sede ed essenza l’identità dell’individuo come elemento di una collettività. Lasciando agli studenti e dottorandi la citazione del giurista e glossatore italiano Odofredo che nel descrivere ciò che fece Irnerio “Studere et studendo coepit docere in legibus” ha messo in luce l'essenza dello studio e dell'insegnamento universitario, il prof. Padoa Schioppa ha esortato gli stessi a studiare e ricercare, a non accontentarsi del sapere superficiale ma ad andare a fondo nelle ricerche storiche, così da comprendere da dove veniamo e quali sono stati i cambiamenti che hanno attraversato la nostra società. L'illustre accademico ha poi concluso la "lectio magistralis" augurando un cammino ricco di soddisfazioni ai giuristi del domani, ringraziando tutti per la sensibile attenzione dimostrata, capace di far emozionare un “vecchio professore” da tempo lontano dai suoi studenti.