Germania: allarme attentato in centro commerciale

BERLINO, 12 MARZO - La polizia ha ordinato ad un centro commerciale situato nella cittadina di Essen di non aprire causa minaccia di un attentato.

Centinaia di poliziotti si sono schierati davanti all'edificio per accertarsi che nessuno possa entrare, mentre all'alba di ieri hanno fatto uscire il personale che stava facendo le pulizie. La polizia non ha fornito dettagli sulla minaccia di attentato ricevuta nella notte di venerdì poiché le indagini sono ancora in corso.

Il centro commerciale di Essen è uno dei più grandi della Germania e dispone di oltre duecento negozi. Nell'ambito delle indagini, la polizia ha fermato un uomo in un internet caffè di Oberhausen, cittadina a pochi chilometri da Essen.

Verrà interrogato e la sua abitazione perquisita. Come spiegano gli agenti, il nucleo delle indagini si è ora spostato su Oberhausen, dove è stato perquisito un appartamento. Per quanto riguarda il centro commerciale Limbecker Platz di Essen, la polizia ha assicurato che al momento "non esistono prove concrete sul fatto che fosse stato pianificato un attacco all'interno del mall".

Luna Isabella

(foto da balve-film.de)