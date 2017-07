Allarme caldo:16 città con il bollino rosso

MILANO, 31 LUGLIO - Si arriverà ai 40 gradi durante l'ondata di caldo dei prossimi giorni, la più intensa del 2017. Tra domani e mercoledì saranno 16 le città contrassegnate dal Bollino rosso del Ministero della Salute per il caldo eccessivo, praticamente l'intera penisola dal Nord al Sud. In coincidenza dell'arrivo della quinta ondata di caldo africano, si comincerà domani con Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso, alle quali dopodomani si aggiungeranno altre 12 citta': Bari; Bologna; Bolzano; Brescia; Cagliari; Firenze; Latina; Milano; Napoli; Perugia; Rieti e Viterbo.

Caldo da 'bollino arancione' da domani, martedì 1 agosto, a Firenze. A farlo sapere è il nuovo bollettino della protezione civile del Comune, sulla base delle previsioni biometeo del Cibic, il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università di Firenze. Il codice arancione è il secondo livello di allerta, in una scala che va da zero a tre. Secondo le previsioni del Cibic, domani le massime percepite al sole potrebbero arrivare a 47 gradi, 40 all'ombra. Replica mercoledì 2 agosto, quando all'ombra si potranno percepire fino a 41 gradi. Il Comune rinnova le raccomandazioni soprattutto per gli anziani, ma anche per bambini e cardiopatici, in particolare di limitare le attività all'aperto.

A Venezia invece la Protezione civile, sulla base dei dati rilevati dall'Arpav - Centro meteorologico di Teolo - informa in una nota che anche oggi, lunedì 31 luglio, a causa della significativa estensione verso le nostre latitudini dell'anticiclone subtropicale africano, il disagio fisico sarà intenso su tutta la Regione. La qualità dell'aria sarà buona/discreta sulle zone montane e costiere, scadente su quelle pedemontane e pianeggianti. Domani e mercoledì 2 agosto il disagio resterà intenso ovunque e la qualità dell'aria scadente, eccetto nelle zone montane, dove resterà buona/discreta.





