Allarme della Coldiretti, colture a rischio a causa della siccità

ROMA, 7 MAGGIO 2017 - Dopo le anomalie metereologiche che hanno accompagnato lo scorso inverno e la prima parte di primavera, la Coldiretti lancia l'allarme per i nuovi rischi che accompagneranno gli agricoltori italiani nel prossimo periodo di raccolto.

La perturbazione ha colpito le campagne, con grandine a macchia di leopardo, ha provocato danni ingenti alle colture quasi giunte a maturazione come vigneti, frutteti, verdure e piante ornamentali. "La pioggia è importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità - scrive Coldiretti in una nota - ma per essere utile deve cadere in modo costante e leggero mentre i forti temporali, soprattutto se accompagnati da grandine, aggravano i danni alle coltivazioni in una pazza primavera segnata da nubifragi, siccità e gelate fuori stagione".

Nell'attuale fase stagionale - spiega Coldiretti - la grandine è l'evento più temuto dagli agricoltori perchè rischia di far perdere l'intero raccolto dopo un intero anno di lavoro.

Coldiretti precisa che la nuova anomala ondata di maltempo, con il brusco abbassamento delle temperature, agrava ulteriormente la già critica situazione della siccità in corso. Ad Aprile, secondo le rilevazioni Isac Cnr, si è registrata una riduzione del 36% delle precipitazioni, con temperature superiori di 1,65 gradi ad aprile rispetto alla media di riferimento.

Per quanto riguarda le precipitazioni in Italia, Coldiretti segnala che sono state sotto la media storica durante tutto l'inverno. A Marzo, hanno fatto registrare un -53%, mentre il picco negativo è stato raggiunto a dicembre con -67% di piogge.

La carenza d'acqua si fa sentire in numerose regioni, dalla Lombardia all'Emilia fino in Veneto, dove è stato dichiarato lo stato di crisi idrica. I cambiamenti climatici in atto si manifestano - in Italia - con sfasamenti stagionali ed eventi metereologici estremi, con pesanti effetti sull'agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro.

Daniele Basili

