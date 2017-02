Oms, depressione in aumento: tema Giornata mondiale della Salute

ROMA, 24 FEBBRAIO - Tema portante della Giornata mondiale della Salute che si celebrerà il prossimo 7 aprile sarà quello della depressione, un problema in costante aumento in tutto il mondo e cresciuto di quasi il 20% in dieci anni.

Secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), a soffrirne sarebbero circa trecento ventidue milioni di persone, pari al 4,4% della popolazione mondiale. Un'incidenza più elevata è registrata tra le donne (5,1%) rispetto agli uomini (3,6%).

Dal 2005 al 2015 la depressione avrebbe visto un aumento del 18,4% dei casi, ma solo la metà di chi ne è colpito avrebbe accesso a cure e trattamenti adeguati, proporzione che cala al 10% in alcuni Paesi particolarmente poveri. Date queste cifre mediamente in rialzo, l’Oms ha scelto lo slogan "Depressione, parliamone" (Depression: Let's talk) per celebrare la Giornata mondiale della Salute 2017.

Obiettivo ultimo è quello di stimolare una discussione tra chi ne soffre, favorendo la condivisione della propria esperienza e cercando un aiuto. Malattia nascosta e insidiosa, si manifesta con sintomi come costante tristezza, disinteresse nelle attività e scarsa stima di sé, accompagnati spesso da poco appetito, sonno disturbato, apatia e poca concentrazione. Problemi che, nei casi più gravi, conducono al suicidio. Nel 2015 ben 788.000 persone sarebbero morte togliendosi la vita.

Luna Isabella

(foto da lorispinzani.it)