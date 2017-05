Allarme tonno avariato dalla Spagna, alcuni casi di intossicazione anche a Jesolo

JESOLO, 17 MAGGIO - È allarme per una quantità di tonno avariato proveniente dalla Spagna. Il Ministero della Salute Spagnolo ha appositamente diffuso una nota in cui si fa riferimento ad alcuni focolai in Spagna di sindrome sgombroide. Al momento i casi sarebbero circa 105.

I sintomi principali sono bruciore alla bocca, nausea, diarrea, mal di testa forte, crampi addominali, palpitazioni.

Nel nostro paese i sequestri delle quantità ricevute dalla Spagna sono già avvenuti, ma ci sarebbero due casi sospetti a Jesolo, che vedrebbero coinvolti due fratelli di circa quaranta anni, ricoverati in ospedale per una sospetta intossicazione dopo aver mangiato della pasta col tonno.

Chiara Fossati

immagine da lucasasrdellaejanira.it