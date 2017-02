Allarme Unicef: emergenza bambini in Siria

CATANZARO, 23 FEBBRAIO 2017 - Sono oltre 10 milioni i bambini che subiscono le conseguenze di quasi sei anni di conflitto in Siria. Questo è il tragico bilancio tracciato dall'Unicef, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti dei bambini e dell'infanzia.

In tutto il paese i bambini continuano a soffrire per le costanti e diffuse violenze e per la mancanza delle necessità di base necessarie per salvare e supportare le loro vite. Dall'inizio di quest'anno, si legge in una nota, almeno 20 bambini sono stati uccisi in attacchi e molti di più feriti, compresa una bambina nata solo da un giorno ferita quando la sua casa è stata bombardata nella Damasco Rurale. Inoltre, circa 2 milioni di bambini sono ampiamente tagliati fuori dall'assistenza umanitaria urgentemente necessaria.

L'Unicef ribadisce l'appello alle parti in conflitto, di garantire accesso immediato, incondizionato e costante a tutti i bambini che hanno bisogno di aiuto in tutto il paese. Inoltre, invita tutte le parti in conflitto a mettere, finalmente, a tacere le armi.

Intanto, a Ginevra riprenderanno, oggi, i negoziati di pace tra regime siriano e opposizione sponsorizzati dall'Onu. Secondo gli esperti, ci sono scarse aspettative di una soluzione immediata.

Le delegazioni invitate sono arrivate già nella giornata di ieri in Svizzera, per questo l'inviato speciale dell'Onu Staffan de Mistura ha potuto avviare una serie di incontri bilaterali che proseguiranno stamani prima dei colloqui formali in programma stasera.

Daniele Basili

immagine da unicef.it