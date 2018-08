Allarme Virus West Nile? Caso in Alto Adige, infettato turista veneto

BOLZANO, 17 AGOSTO - Primo episodio di contagio del virus West Nile in provincia di Bolzano. Ad essere colpito dal virus trasmesso dalla zanzara, un turista di 64 anni veronese che ha accusato i sintomi mentre si trovava in ferie in Val Badia. A rendere noto il caso e' il quotidiano Alto Adige.

L'uomo durante il soggiorno tra le Dolomiti alcuni giorni fa ha accusato i sintomi del virus, nausea, febbre e mal di testa. Dopo un primo ricovero presso il reparto rianimazione dell'ospedale "San Maurizio" di Bolzano, il paziente e' stato successivamente trasferito a Verona. Fonti della struttura sanitaria bolzanina sostengono che l'infezione sia stata contratta in Veneto e non in Alto Adige.